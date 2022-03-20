Детская больница в Донецке повреждена из-за обстрелов украинских силовиков

Детская городская больница повреждена в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, утверждает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (Администрация района); ул. Архитекторов, 2в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ №4)», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что в поселке шахты «Трудовская» повреждена газовая труба.

В СЦКК добавили, что со стороны ВФУ в 9.02 по направлению н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров», – добавили в СЦКК.

В СЦКК отметили, что украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Как сообщается, повреждено 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка обесточена «Шахта имени Засядько», под землей находятся 35 человек, пострадавших нет.

Накануне после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов в ДНР.

Между тем в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что к 19 марта войска Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов, включая город Угледар.