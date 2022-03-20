«Последствия будут катастрофическими»

Малый бизнес готовится выживать.

24 февраля 2022 года весь мир проснулся в новой реальности. Малый бизнес в РФ еще не успел отойти от ковида, но уже ощутил на себе последствия санкций, введенных из-за «спецоперации».

Есть ли план у предпринимателей? Где развивать личный бренд, если Инстаграм официально заблокирован на территории страны? Как санкции уже отразились на цепочке поставок товаров? И есть ли надежда на скорое восстановление?

«Новая» поговорила с предпринимателями, для которых этот кризис первый и с теми, кто пережил уже не один экономический удар.

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