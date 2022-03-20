Зеленый или ромашковый. Какие чаи быстрее снимают боль и воспаление в горле

Боль в горле при простуде никогда не бывает приятной. Болезненное глотание, сухой кашель, першение — все это выводит из себя и не дает спокойно жить. Конечно, врач даст свои рекомендации и выпишет лекарства, но есть также простые средства для облегчения этих симптомов — различные целебные чаи. Пейте их в дополнение к традиционному лечению, и вы сами увидите, как боль в горле начнет быстро отступать.

Зеленый

Классический зеленый чай — отличный вариант, когда ваше горло нуждается в лечении. Исследования показывают, что этот напиток обладает противовоспалительным действием, что может помочь уменьшить отек тканей в горле. Потягивайте его теплым в приятной домашней обстановке, но следите, чтобы не было слишком горячо. Для дополнительного вкуса добавьте лимон и мед.

Черный

Черный чай не просто взбодрит вас утром, он также может облегчить боль в горле. Напиток содержит соединения, называемые дубильными веществами, которые могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль при ангине. Полоскание горла черным чаем несколько раз в день также способно уменьшить отек и воспаление.

С корнем солодки

Хотя чай из корня солодки лучше всего известен тем, что помогает облегчить расстройство желудка и другие подобные проблемы, его антибактериальная и противовирусная активность также высока. Он помогает при болях в горле. Если вы любите солодку (к ее аромату нужно привыкнуть), обязательно выпейте этот слегка сладкий чай, когда плохо себя чувствуете.

Ромашковый

Сделанный из цветов, этот классический напиток перед сном особенно полезен, когда першение в горле или неприятный кашель не дают вам расслабиться. Кроме того, ромашковый чай содержит антиоксиданты — флавоноиды и терпеноиды, которые помогают организму бороться с инфекцией. Настой ромашки можно давать даже маленьким детям после консультации с врачом.

С алтеем

Корень алтея выделяет желеобразное вещество, которое помогает смазать горло и успокоить боль. Исследования доказывают, что алтей также обладает противовоспалительными свойствами. Для многих такой чай — напоминание о детстве, ведь раньше алтей был широко популярен как противопростудное средство.

С имбирем

Пряный имбирный чай также может быть вашим естественным средством от боли в горле. Корень имбиря содержит ряд соединений, обладающих противовоспалительным действием. Чтобы сбалансировать остроту и не раздражать лишний раз горло, добавьте в чай мед и корицу. Эта пряность также помогает повысить способность организма бороться с инфекцией.

С лимоном

Чай с лимоном отлично помогает при болях в горле и простуде. Он насыщен витамином С, который укрепляет иммунную систему. Чем надежнее защита вашего организма, тем лучше и быстрее вы сможете избавиться от боли в горле и инфекции, которая к ней привела.

Мятный

Чай с мятой также может помочь успокоить боль в горле. Эта трава содержит соединение под названием ментол, обладающее противовоспалительными свойствами. Однако будьте внимательны: он может привести к пересыханию тканей, поэтому его следует использовать с осторожностью. Смело включайте мятный чай в свой рацион, только не пейте его весь день.

С куркумой

Чай с куркумой идеально подходит в качестве лечения боли в горле. Эта пряность обладает противовирусными, антибактериальными и, самое главное, противовоспалительными свойствами. Она помогает успокоить горло и укрепить вашу иммунную систему. Если вам не нравится вкус такого чая, добавьте мед, имбирь или немного стевии, чтобы сделать его более приятным.

Чай туласи

Туласи (трава родом из Индии, также известная как священный базилик) уже давно используется в качестве лечебного средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, таких как астма, простуда, бронхит. Наполненный антиоксидантами и антимикробными свойствами, целебный напиток может помочь успокоить боль в горле, бороться с бактериальными и вирусными инфекциями и укрепить иммунную систему.

С шиповником

Чай из шиповника, богатый витамином С и антиоксидантами, называемыми полифенолами, отлично подходит для укрепления иммунитета. Он также обладает противовоспалительными свойствами, которые успокаивают горло и облегчают боль. Если смешать шиповник с гибискусом и фруктами, напиток получится легким и сладким.