Уходовые процедуры, стрижки и даже макияж: принципы наведения красоты по фэншуй

Древнекитайское учение фэншуй обычно касается организации пространства в доме. Однако его принципы применимы к любым сторонам жизни. Их необходимо учитывать при нанесении макияжа, уходе за кожей и волосами, а также создании маникюра. Это привлечет к вам положительную энергию ци и поможет выглядеть лучше. В статье мы расскажем о принципах наведения красоты по фэншуй.

Расположитесь в благоприятном направлении

Перед нанесением или удалением макияжа всегда сидите лицом к одному из четырех благоприятных направлений. Сначала узнайте свое число гуа. Оно подскажет вам, какое направление для вас благоприятно.

Держите перед собой диаграмму гуа, чтобы узнать, какая сторона света соответствует каждому из следующих благоприятных направлений:

личностного роста; богатства; здоровья; любви.

Сядьте лицом к тому направлению, которое соответствует вашей цели – личностному росту, богатству, здоровью или любви. Теперь нанесите или удалите макияж. Правильное расположение способствует привлечению энергии ци, которая поможет вам достичь желаемой цели.

Идеальные губы

Согласно учению фэншуй, черты лица должны быть сбалансированы с помощью макияжа. Это помогает создать гармоничный облик. Губы являются важной чертой лица. Они не должны быть чрезмерно увеличены с помощью филлеров. Это выглядит неестественно и создает дисгармонию.

По фэншуй губы должны быть пухлыми, но не слишком большими. Очень важно соблюдать пропорцию между размером рта и остальными частями лица.

Вы можете придать рту небольшую полноту с помощью помады. Для этого следует использовать помаду на тон светлее, чем естественный цвет губ.

Темная помада сделает ваши губы более четкими. Обязательно растушевывайте косметику для губ, чтобы получить плавный переход цвета.

Очищение лица

Согласно принципам фэншуй, чистота и гладкость лица коррелируют с тем, насколько благополучно протекает ваша жизнь. Если у вас имеются пятна и акне на коже, то вы можете столкнуться с трудностями и проблемами. Поэтому процедура очищения лица очень важна. Она поможет вам легче достигать своих жизненных целей.

Регулярно очищайте кожу и проводите отшелушивающие процедуры. Вовремя избавляйтесь от пятен, угрей и высыпаний. Никогда не забывайте снимать на ночь макияж. Помните, что от чистоты лица зависит легкость вашего жизненного пути.

Коррекция бровей

В учении фэншуй брови рассматриваются как защитники. Они оберегают нас от эмоциональной или физической боли, а также от обмана. Поэтому их нежелательно выщипывать, формировать или брить. Эти действия ослабляют защитную силу бровей.

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Однако большинство женщин предпочитает корректировать брови. В этом случае специалисты по фэншуй рекомендуют придавать им форму дуги. Их линия должна быть толстой в начале и середине, а затем постепенно сужаться по направлению к внешнему кончику. Прямая форма обеспечивает очень слабую защиту.

Считается, что самой мощной оберегающей силой наделены густые и темные брови.

Подводка для глаз и тушь для ресниц

Будьте осторожны с применением плотной черной подводки для глаз и туши для ресниц. Такой броский макияж считается неблагоприятным в фэншуй.

Косметика для глаз насыщенного черного цвета генерирует отрицательную энергию и привлекает неудачу. Вы можете столкнуться с недоброжелательным поведением и завистью других людей.

Не злоупотребляйте подводкой для глаз и тушью, а также избегайте черного цвета. Используйте для век и ресниц косметику коричневых, серых и синих оттенков. Подбирайте ее под цвет ваших глаз.

Светящиеся щеки

Щеки в фэншуй считаются индикатором удачи. Они должны быть сияющими и светящимися. Если ваша кожа стала тусклой, то подсветите ее легким хайлайтером.

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Самым благоприятным тоном румян считается розовый. Поэкспериментируйте с различными оттенками этого цвета, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего лица.

Учение фэншуй одобряет натуральность и порицает искусственность. Поэтому румяна нужно хорошо растушевывать, чтобы они выглядели естественно.

Пятна, прыщи и родинки на щеках олицетворяют препятствия или проблемы, с которыми вам предстоит столкнуться. По возможности избавляйтесь от таких дефектов кожи. Это облегчит вашу жизнь.

Не носите челку

Фэншуй рассматривает лоб как своего рода магнит для привлечения успеха и счастья. Поэтому его не следует закрывать челкой. Это может заблокировать удачу.

Очень важно поддерживать кожу лба гладкой. Ее нужно регулярно очищать и покрывать тональным кремом.

Цвет волос и тон макияжа

При выборе оттенков волос и тона макияжа следует принимать во внимание свое число гуа. Оно подскажет вам, какие цвета для вас счастливые, а какие – нет. Отдавайте предпочтение такой цветовой гамме, которая помогает привлечь позитивную энергию ци.

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Длина волос

Согласно учению фэншуй, длина ваших волос имеет большое значение. Она должна соответствовать вашему характеру и типу личности.

Короткие стрижки подходят самодостаточным, сильным и независимым женщинам. Это хороший вариант прически для открытых и общительных людей.

Если вы любите элегантность и уделяете много внимания своей внешности, то выбирайте прически средней длины, примерно до плеч. Они могут быть как прямыми, так и вьющимися.

Длинные волнистые волосы подходят тем, кто любит роскошь и придает большое значение каждой мелочи. Прямые пряди ниже плеч отлично гармонируют с образом нежной и утонченной женщины.

Маникюр

Левая рука (янь) поглощает энергию, а правая (инь) отпускает. Пальцы являются проводниками. В них энергия либо поглощается, либо высвобождается. Поэтому при создании маникюра необходимо учитывать принципы фэншуй.

Чтобы сделать благоприятный маникюр по фэншуй, сначала покрасьте все ногти в один тон. Дождитесь высыхания лака. Теперь нанесите на ногтевые пластины среднего и безымянного пальца покрытие другого цвета.

Эти два пальца управляют нашим успехом, поэтому на них необходимо сделать акцент. Средний палец отвечает за духовное развитие, а безымянный – связан с сердечной чакрой.

Вы можете выделить эти пальцы как на одной руке, так и на обеих. При этом важно помнить, что левая рука отвечает за личное благополучие, а правая – управляет бизнесом и карьерой.

Заключение

Эти принципы фэншуй помогут вам отлично выглядеть и привлечь в свою судьбу позитивные изменения. Попробуйте взять их на вооружение. Вы увидите, как положительная энергия ци улучшит качество вашей жизни.