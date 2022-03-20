Новый BMW 7-Series нового поколения дебютирует сразу в трёх странах

Баварская марка BMW определилась с датой презентации нового флагманского седана под названием BMW 7- Series.

Известно, что официальная премьера состоится 20 апреля одновременно в США и Европе. Таким образом, покупатели смогут детально ознакомиться с очередным обновлением немецких разработчиков. Помимо комплектаций с ДВС, производитель представит полностью электрическую версию седана под названием i7. Автомобиль сможет поехать на полном заряде батареи до 610 километров.

Вместе с тем новая модель подразумевает комплектации с 2-3 электрическими агрегатами. В максимальной комплектации мощность флагманского седана составит 650 л.с.