 

«ВКонтакте» опровергла продажу рекламы правительству Британии

20.03.2022, 13:30, Новости дня
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Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла информацию о покупке Великобританией рекламы для блокировки российской информации о спецоперации, отметив, что вся реклама на платформе соцсети проходит модерацию и должна соответствовать законодательству.

VK назвала не соответствующими действительности данные о продвижении рекламы для борьбы с «российской дезинформацией» на базе соцсети «ВКонтакте» по заказу британского правительства, передает РБК.

«Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству России», – заявили в пресс-службе компании.

В воскресенье газета Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании покупало рекламу в российской социальной сети «ВКонтакте» для продвижения своей позиции по спецоперации Москвы по защите Донбасса среди русскоязычного населения. Сообщалось, что глава британского МИДа Лиз Трасс организовала специальную структуру под названием «правительственное информационное подразделение» (Government Information Cell, GIC), отвечающую за пропаганду среди россиян по вопросу ситуации на Украине.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона и на Росгвардию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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