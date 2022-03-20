В Иркутске более 70 человек задействовали в поисках пропавшей школьницы

Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, информирует ГУМВД РФ по Иркутской области.

«В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», других волонтерских организаций и местные жители», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле «Вечного огня», откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно.

С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.

Ранее сообщалось, что в городе Холм Новгородской области пропал ребенок, открыто уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».