Будет совсем не красиво

Как «спецоперация» отразилась на рынке косметологических и парикмахерских услуг.

Цены на косметику, краску для волос, лаки для ногтей последние две недели растут синхронно с ценами на товары первой необходимости. Многие отказываются от похода к косметологу и парикмахеру из-за подорожания. Другие отменяют записи, потому что «просто сейчас не до того», не до красоты. Это кризис не только эстетический. По всей стране десятки тысяч людей, трудоустроенных в индустрии красоты, могут попасть под сокращение. И даже индивидуальные мастера сейчас надолго уйдут в тяжелый «минус».

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Сетевые супермаркеты косметики и парфюмерии — «Рив Гош», «Л'Этуаль», «Золотое яблоко» — одновременно подняли цены на импортную косметику. Пришлось реагировать на повышение курса доллара и евро: какие-то продукты подорожали в полтора раза, какие-то — ровно вдвое.

— Тональный крем Estée Lauder три недели назад в «Золотом яблоке» — две тысячи рублей, сейчас — четыре тысячи. Тушь Estée Lauder за тот же период: было — 1389, сейчас — 2760. Мицеллярная вода Bioderma для снятия макияжа с глаз: было — 1452 рубля, сейчас — 2460, — рассказывает Ольга, визажист, работающая как фрилансер на съемках и мероприятиях. — Я закупаю сейчас фактически себе в минус, потому что цены повышать не планировала. И сейчас не хочу. Хотя не знаю, что будет дальше с моей работой. Просто не знаю. С конца февраля отмен на март скоро будет почти в два раза больше чем новых заказов.

Официальный аккаунт «Рив Гош» опубликовал пост в честь последнего дня Масленицы, в котором перечислил «самые свежие парфюмерные новинки». Еще месяц назад реакция в комментариях, вероятно, была бы другой, но теперь она такая:

«С такими ценами при нынешней жизни не до косметики! На коммуналку и еду бы хватило. Косметика не относится к товарам первой необходимости!»

«Нам сейчас не до покупок парфюма, приобретаем на запас вещи первой необходимости».

«Да крохоборы, старые запасы переоценили, нехорошо поступили сетевые парфюмерные».

«Нет настроения для покупок».

«Надеемся на скорейшее восстановление мира»

Как и на декоративную косметику, цены взлетели на краску для волос. Причем не только на американские и европейские красители, а неожиданно — и на продукцию крупнейшего российского производителя Estel.

— Такие бренды, как Estel, значительно выше подняли цену, чем импорт, — рассказывает Зуля, технолог голландского бренда Keune и мастер-колорист частного салона в Одинцово, — Я так отшучиваюсь: когда в 2020 году был сильнейший снегопад в Москве — люди не могли завести свою машину и вообще выехать со двора, они вызывали такси. И что делали такси? Вместо 500 рублей за пятнадцать минут поездки они брали три тысячи. Вместо взаимопомощи делали деньги. Кто-то переворачивает цены от безысходности, потому что зависит от доллара и евро. А кто-то думает — сейчас под суматоху на этом наварюсь.

По поводу максимального повышения цен на продукцию Estel по сравнению с остальными красителями с возмущением говорят представители разных салонов. Но омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и владелица сети парикмахерских «Бигуди» Лялья Садыкова объяснила в комментарии «Новой», что Estel не меньше других страдает сегодня:

«Оказалось, что в национальном бренде Estel — все сырье все-таки импортное. И, соответственно, они завязаны на курс валют. У них тут точно так же руки связаны. Заложники ситуации, как и весь рынок».

— Я технолог голландского Keune, и мы работаем напрямую с голландцами, у нас в салоне голландский краситель, — продолжает Зуля. — Когда все это началось, мы задавались вопросом: господи, а что теперь будет? Голландцы ответили, что не собираются закрывать с нами сотрудничество, поставки будут вестись, склады наши в Москве переполнены.

Цены, конечно, повышаются — но не из-за всей ситуации, а оттого, что курс евро и доллара начинает играть. Повышаются всего на 10%. Для нас, тех, кто сотрудничает с этим красителем, — это очень хорошие условия.

Мария, мастер-колорист одного из московских салонов, работающая, в том числе, как самозанятая, рассказывает про свои впечатления от того, что происходит на рынке:

— Смели все. Я не могу нигде заказать фольгу для мелирования. То есть ее нигде нет. Красители поднялись на 20–30 процентов, наш российский Estel — на 50. Перекупщики тоже сейчас, если видят, не хватает американского красителя, — могут и на 100 процентов цену докрутить.

Вообще взлетело в два с половиной раза все — от перчаток до одноразовых полотенец. Если раньше я покупала шампунь за 980 рублей, сейчас он стоит 1980. Все это случилось после 24 февраля. Мы уже тогда поняли, что будет плохо, и сделали заказ по старым ценам. Поставщики отменили заказ, сказали: «Мы ждем новых цен». Пришлось нам делать новый заказ — вышло по цене в два раза дороже.

Фото: РИА Новости

Я работаю на американских и европейских красителях. Европейские все есть в наличии, американских — практически нет. Удается по одному тюбику выскребать — и все. Менеджеры американского красителя мне говорят: нам нечего продавать, потому что не везут.

Конечно, идет отмена записей, клиентов стало в два раза меньше. Все просят скидку. Экономят. Мы не поднимаем цены, но раньше я пять пар перчаток использовала на одну голову, а теперь просто иду, стираю их и сушу.

Зуля рассказывает, что у ее салона ситуация другая — люди по-прежнему приходят стричься и краситься, потому что, что будет дальше с ценами на те же красители — непонятно.

Салоны объявляют клиентам о принятых решениях постепенно. Кто-то уже делает заявления, кто-то обещает хотя бы на ближайший месяц цены сохранить. Например, сеть студий красоты Ma&Mi, которая предоставляет услуги маникюра, макияжа, эпиляции и окрашивания, в своем заявлении сообщила, что ценовая политика компании будет пересмотрена, поскольку «впереди неизвестность»:

— Наш штат сейчас насчитывает 150 человек и пять студий! Не плохо так, и неплохая такая ответственность. […] Поставщики увеличивают цены либо просто прекращают поставки. Какие наши выходы: мы ищем новых поставщиков там, где можем, чтобы сохранить стоимость, и вынужденно увеличиваем прайс там, где не можем не увеличить.

Парикмахерские Birdie, работающие на итальянском красителе Davines и американском Redken, тоже сообщили своим клиентам:

— Вы спрашиваете нас: будет ли меняться стоимость услуг в наших парикмахерских? Отвечаем: мы сделали запас косметических средств, красителей и расходных материалов по старым ценам, и в марте нам точно удастся не вносить никаких корректив. И, как и все в данную минуту, мы надеемся на скорейшее восстановлении мира.

«Большинству салонов падать в цене просто некуда»

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова рассказала, что повышение цен на красители — это действительно первая проблема, с которой столкнулись салоны по всей стране:

— Естественно, к этому малый бизнес был не готов. Салоны красоты — это зачастую индивидуальные предприниматели, работающие сами на себя, сами закупающие, сами себя обслуживающие. Доля стоимости продукции в такой услуге, как окрашивание, составляет 30–40% — это высокая составляющая. Но при этом все адекватно понимают, что повышать цены на услуги в текущей реальности просто невозможно. Платежеспособность населения падает. Люди, пока еще не массово, но все равно уже теряют работу.

Вторая проблема, мина замедленного действия — это то, что в РФ эконом-сегмент составляет примерно 70% рынка. Они работали на Estel. А ниже уходить некуда. Другого бренда, какой-то альтернативы Estel — нет. Если бизнес-сегмент может на «комфорт», «комфорт плюс» косметику перейти, то бюджетному сегменту некуда деваться. Рентабельности бизнеса просто нет. Если в ковидный год все себя успокаивали, что сейчас пандемия закончится, рентабельность повысится, все устаканится — а здесь не с чего этого ждать.

И третья проблема. Она коснется в первую очередь Санкт-Петербурга и Москвы. Мы все понимаем, что в сфере услуг,

в том же эконом-сегменте, все студии, барбершопы завязаны на мигрантах. Это ни для кого не секрет. Уже начался отток мигрантов. С таким курсом им просто невыгодно здесь работать. Это будет коллапс.

Студии будут закрываться не от того, что нет продукции или нет какого-то красителя, а просто потому, что нет рабочей силы. Просто некому будет работать. Ни о каких сокращениях речи быть не может, у нас в принципе отрасль уникальна тем, что она на сдельной оплате труда. У вас есть клиент, пришел этот клиент — вы мастеру выплатили заработную плату. Если нет клиента, то у мастера нет заработной платы.

О закупках салонов. Настолько мы уже как ощипанные курицы — только 5% рынка может себе сделать запас на месяц-полтора вперед.

Что может сделать сейчас государство в качестве мер поддержки? Нужно взять пример с Казахстана. Отменить налоги, обнулить — ввести налоговые каникулы на три года. Отвязать ставки по кредитным продуктам для малого и среднего предпринимательства от ставки ЦБ. В Казахстане это было сделано в пандемию. Почему не воспользоваться хорошей практикой соседних государств? Это не американский опыт и не европейский, если кто-то будет кричать, что практику «пиндосов» и «Гейропы» не брать. А наших соседей. Отличный опыт, который реально поддержал бизнес эффективно.

И, конечно же, это снижение зарплатных налогов. Они раньше-то были неподъемные, и сейчас тем более неподъемные для малого бизнеса. Но это все имеет смысл — если у государства стоит задача сохранить малый бизнес. А если не стоит такой задачи, тогда, наверное, честнее сразу сказать: ребят, на нас не надейтесь, выплывайте как можете.

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Тем временем один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries сказал «Коммерсанту»:

«С 25 февраля по 1 марта число заказов красок для волос по всей РФ выросло на 95% год к году, парикмахерских кистей — на 248%, парикмахерских пеньюаров — на 177%, аппаратов для маникюра и педикюра — на 41%, гель-лаков для ногтей — на 184%, маникюрных наборов — на 97%».

Татьяна Васильчук, спецкор

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