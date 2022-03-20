Кожа и фигура королевские: какой диеты придерживается Кейт Миддлтон

Для своего возраста Кейт Миддлтон выглядит просто потрясающе. В чем же секрет ее красоты? Дело в том, что герцогиня Кембриджская придерживается специальной диеты. Что же обычно ест Миддлтон в течение дня?

Образец для подражания

С тех пор как герцогиня Кембриджская официально вошла в королевскую семью в 2011 году, она стала образцом для подражания для женщин и девушек во всем мире — от ее чувства стиля до благотворительной деятельности. Поскольку Кейт однажды станет королевой, справедливо будет сказать, что она ведет нетипичный образ жизни. Герцогиня предпочитает вести себя сдержанно и даже сама готовит еду для себя и других членов семьи.

Ранее в этом году Кейт отпраздновала свое сорокалетие, и выглядит она лучше, чем когда-либо. При этом у герцогини Кембриджской трое детей, множество встреч и королевских раутов. Из-за плотного графика она делает выбор в пользу быстрого и полезного варианта завтрака. И в дальнейшем в течение дня Миддлтон не пропускает ни одного приема пищи.

Завтрак

Герцогиня любит пить смузи утром и днем. Напиток состоит из спирулины, листовой капусты, матча, шпината, ромена, кинзы и черники. Также она съедает тарелку овсянки, считая ее самым важным приемом пищи за день. Дело в том, что эта каша несет для здоровья существенную пользу, начиная от снижения уровня сахара и заканчивая уменьшением риска развития сердечных заболеваний.

Обед

Кейт часто предпочитает есть салаты и фрукты. Когда дело доходит до обеда, герцогиня Кембриджская выбирает продукты, оказывающие благотворное влияние на ее кожу. Миддлтон употребляет много арбузных салатов, севиче, табуле, ягоды годжи и гаспачо. У Кейт уже есть практически идеальная фигура, но главная ее мотивация — иметь молодую сияющую кожу.

Ужин

Между тем ужин в кембриджском доме подают в более традиционном стиле. Любимое вечернее блюдо Уильяма — жареный цыпленок, а Кейт предпочитает карри и супы. Также в нескольких зарубежных СМИ упоминалось о том, что супружеская чета делает дома свои собственные колбасы. При этом они любят, когда это возможно, вовлекать в процесс приготовления своих детей.

Закуски

Когда дело доходит до пристрастия к сладкому, герцогиня выбирает полезные для здоровья десерты. Ведь большое количество сахара негативно влияет на организм, в частности быстро старит кожу. А для герцогини Кембриджской такое недопустимо. Поэтому Кейт предпочитает жевать сладкие ягоды и пить миндальное молоко. Это говорит о наличии у Миддлтон хорошей силы воли.