Мнение: Смена поколений

Владимир Зеленский огласил в ночь с субботы на воскресенье решение Совета национальной безопасности и обороны приостановить деятельность ряда политических партий, в том числе “Оппозиционной платформы – за жизнь!” и “Партии Шария”. “СНБО решило приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения, а именно -“Оппозиционной платформы – за жизнь!”, “Партии Шария”, “Наши”, “Оппозиционного блока”, “Левой оппозиции”, “Союза левых сил”, “Держава”, Прогрессивно-социалистической партии, Социалистической партии, Партии социалистов, Блока Владимира Сальдо”, – сказал он.

Оговаривается, что приостановка действует на период введения военного положения и призвано предотвратить «коллаборацию и раскол».

Кремль, вольно или невольно, но позволил действующей власти усилить свои позиции, которые были на нисходящем тренде. Теперь «не-война» позволяет Зеленскому создать украинскую формулу «Есть Зеленский — есть Украина», так как именно он сегодня символизирует сопротивление, особенно на фоне вечно грызущегося и беспомощного украинского «политикума», умеющего рвать на себя власть, но совершенно не способного ее защищать.

Речь не идет об установлении на Украине диктатуры — ментальность и традиции таковы, что это, во-первых, просто невозможно, а во-вторых, в этом нет никакой необходимости. Но сейчас возникает уникальная возможность использовать кризис для решения принципиально иной задачи — принудительной и системной смены поколений украинской политики.

Предыдущее поколение, как пробка, забившая систему канализации, не дает работать социальным лифтам страны. То есть, они как-то действуют (а уж по сравнению с Россией просто летают), но все равно, все этажи забиты старой гвардией, которая объективно пытается удержать захваченные позиции. А значит — активно сопротивляется и саботирует любые проекты, ориентированные в будущее. Смена поколений приведет к власти новых людей, которые точно так же объективно будут заинтересованы в новых проектах и своем месте в этих проектах. Собственно, развитие так всегда и происходит — сносится предыдущее, строится новое. И без сноса старого управляющего слоя сделать это крайне затруднительно.

Это общая проблема — даже в «цивилизованных странах» можно заметить тяжелейший кадровый голод и кризис, который приводит к власти политиков, ориентированных в прошлое. Уж на что Америка считает себя витриной демократии, но и она с каждыми новыми выборами последних лет сталкивается с жесточайшим дефицитом новых персонажей.

Фактически Путин подарил Украине шанс на обновление. Разрушенное отстроится, старый политический класс потеряет позиции и будет вынужден уйти писать мемуары, новая политическая элита Украины однозначно будет недружественной России и в то же время избавится от иллюзий по отношению к Западу. Возникнет шанс, что появится новый украинский проект, направленный не против России и не за Европу, а именно украинский, ориентированный на себя. То, чего Украина не смогла создать за 30 лет своей независимости.

Уникальность Украины заключается в ее транзитном положении между Европой и Россией. При грамотно выстроенном проекте из этого положения можно извлекать немалую выгоду, создавая балансы отношений Европы и России на своей территории. Этого не удалось сделать предыдущим поколениям политиков, которые постоянно старались сломать эти балансы в ту или иную сторону. Теперь может наступить время для новых людей.

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