 

Для борьбы с “утечкой мозгов” в России введут категорию “член семьи востребованного специалиста”

20.03.2022, 12:51, Разное
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Правительство и Госдума работают над введением в России юридического статуса “член семьи востребованного специалиста” – это позволит скорректировать права и обязанности указанной категории граждан в соответствии с актуальной общественно-политической обстановкой и государственными интересами.

Инициатива призвана сократить отток специалистов и содействовать возвращению на Родину востребованных профессионалов, временно пребывающих за рубежом.

– Ряд законопроектов и проектов постановлений готовятся, чтобы обеспечить для правоохранительных органов производить над таким контингентом определённые действия в рамках правового поля, – пояснил один из авторов идеи, член Совета Федерации и зампред Совета по правам человека Михаил Юрьев.

– Конечная цель – содействие сосредоточению внутри страны человеческого ресурса, способного вести трудовую деятельность в узких специальностях и специальностях, требующих высокой квалификации; предотвращение кадрового голода и иных отрицательных социально-экономических последствий выпадов недружественных государств, – добавил он.

Как именно члены семей эмигрантов поспособствуют их возвращению и трудоустройству в России по специальности, в комментариях к пакету правовых актов не поясняется. Предполагается, что механизмы по обеспечению “кадровой достаточности” будут разрабатываться и реализовываться ответственными органами в тесной координации с властями субъектов Федерации и дипломатическими службами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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