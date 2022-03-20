 

Звездная вещь: где найти купальник на лето, как у Тины Кунаки

20.03.2022, 12:20, Разное
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Любуетесь нарядами знаменитостей и задумываетесь, где взять такие же? Рассекретим, что надевают звезды, и сколько на это тратят. Сегодня героиней рубрики становится Тина Кунаки. Модель и жена Венсана Касселя умеет производить впечатление и в обычной жизни, и на красных дорожках и, конечно, на пляже. На одном из своих недавних снимков в соцсетях Тина позирует в эффектном купальнике. Модель с высокой посадкой, декорированная золотым кольцом, зрительно удлиняет фигуру. Таким же кольцом дополнен лиф-бандо – идеальный вариант для солнечных ванн. Купальник сшит из гофрированной ткани: она создана из экологически чистых волокон, которые, в свою очередь, получены из переработанных пластиковых бутылок. 

Купальник, как у Тины Кунаки, – авторства австралийского бренда Monday Swimwear. Цена модели – 166 долларов. 



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