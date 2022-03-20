 

Семья в сборе: Алена Шишкова отметила день рождения дочери с Тимати и его сыном

20.03.2022, 12:20, Разное
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Модель Алена Шишкова и рэпер Тимати давно живут каждый своей жизнью, однако это никак не мешает им поддерживать дружеские отношения – их они сохранили ради общей дочери Алисы. Вчера ей исполнилось 8 лет. Обычно по этому поводу звездные родители устраивали для девочки пышный праздник, но в этот раз все пошло по другому сценарию.

Она хотела видеть в этот день своих друзей, разделить с ними радость, была уверена, что я придумаю для всех что-то интересное, но пришлось ей объяснить, что праздника не будет, так как в мире нарушен ход обычных событий… Конечно, Алиса расстроилась, но я как могла объяснила ей ситуацию. Не знаю, что понял ребенок, но я убеждена, что говорить об этом нужно, — объяснила накануне мама Тимати и бабушка Алисы Симона Юнусова.

В день рождения внучки Симона опубликовала серию редких снимков из семейного альбома, на которых Алиса запечатлена в разные периоды своей жизни.

Девочка получилась добрая, эмоциональная, творческая, а творчеств дает людям огромные возможности! Пусть Алиса остается увлеченной и упорной и, конечно, счастливой!

С днем рождения, мой маленький воин, у тебя все получится, вот видишь! Я очень верю в тебя и люблю до изнеможения, хоть ты и считаешь меня строгой Путь над тобой всегда будет мирное небо! Надейся только на себя, счастье всегда внутри, его надо только научиться замечать! – пожелала Симона внучке.

8-летие Алисы отметили в узком семейном кругу. В соцсетях Алена поделилась кадрами с прогулке по Москве, на которых запечатлена вместе с дочерью, Тимати и его сыном Ратмиром – от отношений с Анастасией Решетовой. Позже к компании присоединился и брат рэпера Артем. 

Время вихрем уносит все вопросы, и когда пыль рассеивается, остаются ответы. Спасибо папе Алисы за дочку, — прокомментировала снимки Алена.



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