 

Porsche планирует занять электромобилями 80% своих продаж к 2030 году

20.03.2022, 12:15, Разное
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Немецкая компания Porsche сообщила о планах выпускать к 2030 году около 80% электрокаров.

Таким образом, уже спустя несколько лет разработчики представят на рынке полностью электрическую модификацию Porsche 718. Автомобиль изначально поставлялся только с ДВС, тогда как клиенты продолжают интересоваться электрической техникой. Теперь же разработчики заинтересованы в расширении линейки гибридных и электрических транспортных средств.

Вместе с тем новый экземпляр получит продвинутые параметры, а также высокий показатель запаса хода. Остальные подробности о новинке будут объявлены уже в скором времени, а пока в компании тщательно скрывают особенности данного автомобиля.



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