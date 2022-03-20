Российские ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» в Харьковской области

Российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм.

Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

Ранее Конашенков заявил, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена крупная военная топливная база Украины.

Накануне сообщалось, что российская авиация уничтожила за день 59 украинских военных объектов, локатор комплекса С-300 и пять беспилотников, в том числе один «Байрактар».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.