В РФ за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 2 551 человек, на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 20 марта 2022 года в РФ за сутки: госпитализировано 2 551 человек, на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта; выписано в связи с выздоровлением 74 675 человека, на 22% меньше по сравнению с 19 марта; выявлено 31 035 новых случая COVID-19; подтверждено 434 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Накануне госпитализировали 4 564 человек.

Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.