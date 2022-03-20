 

Отключайте всё! – Личное мнение

20.03.2022, 11:58, Разное
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Я вижу, как на фоне происходящего, многие не замечают ничего, кроме бесконечного потока новостей.

Это нормально. Это естественно. По-другому, наверное, и быть не может.


Фото: Соцсети

Беда в том, что погрузившись в этот поток, вы уже не можете из него выбраться. Посмотрите, какая была вчера погода. Сегодня будет ещё теплее.

Если честно, я завидую вам. Вы спокойно можете отключить все новости и ничего вам не будет.

Ответьте себе на вопрос: если сегодня вы не включите телевизор, не просмотрите все каналы в Телеге, не зайдёте в Ютуб, что случится?

Вы станете жить хуже? Это как-то повлияет на вашу жизнь?

Уверена, в 99 случаях из 100 ответ будет отрицательным. Ничего лично для вас не изменится.

Даже если не хочется, если нет настроения, физических сил, всё равно выйдите погулять. Встретьтесь с близкими, друзьями, поболтайте на любые бытовые темы или про личную жизнь.

Сходите в парк. Вкусно поешьте в любом ресторане или кафешке. Да можете просто взять кофе или чай — тут уж кто что любит, оглянуться и посмотреть на пришедшую к нам весну.

Перезгрузитесь. Дайте себе выдохнуть.

Завтра — снова рабочая неделя. Пробки, проблемы, дела. Погружаться во всё это нужно и можно с радостью — после хорошего дня, который вы проведёте сегодня.

Отключайте, давайте, всё нахрен. Если будет что-то действительно важное, я напишу в Телеграме. А сейчас отойди от компьютера, положи планшет, а по телефону позвони друзьям. И подумай, куда пойдёте сейчас гулять.

Источник: Лена Миро



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