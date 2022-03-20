“Не ради любви, а ради красивой картинки”: Анастасия Волочкова призналась, что свадьба с первым мужем прошла без штампа в паспорте

Пятнадцать лет назад Анастасия Волочкова связала себя узами брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Этому человеку российская балерина родила дочь Ариадну. Накануне 46-летняя знаменитость призналась, что свадьба с Вдовиным прошла без штампа в паспорте.

Неожиданный поворот

Анастасия Волочкова всегда славилась своими скандальными выходками и заявлениями. Звезда балета не боится говорить правду. Собственно, как и хейта в свой адрес. Так, например, несколько дней назад Анастасия не побоялась рассказать журналистам правду о своем первом браке.

Оказывается, на свадьбе с Вдовиным Волочкова хотела просто “хайпануть”. По словам Анастасии, она сразу сказала отцу своего ребенка, что пока они молодые, нужно делать шоу.

Кстати, вчера состоялась премьера документальной ленты “Давай разженимся”, которая посвящена скандальным разводам знаменитостей. История свадьбы Волочковой также вошла в этот фильм.

Интересные факты

Анастасия Волочкова появилась на свет в необычной семье. Ее отец был профессиональным спортсменом, а мама – гидом-экскурсоводом. Волочкова полюбила балет еще в 5-летнем возрасте. В 28 лет Анастасия впервые попробовала себя в кино, снявшись в криминальной ленте Али Хамраева “Место под солнцем”.