 

Мнение: Бедная Лиза

20.03.2022, 11:40, Разное
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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета назвала "несправедливым" и "необоснованным" свое включение в санкционный список США.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сообщила она в интервью американскому изданию Business Insider.

Без малейшего злорадства в этой ситуации можно сказать только одно. Наша знать так рвалась обратно в Российскую империю, мня себя новыми графьями и князьями, что забыла, чем тогда всё закончилось: великие княгини ушли в парижские проститутки, а графы стали видителями берлинских такси.

Сегодня им пора осваивать эти крайне полезные профессии. Лишним не будет.

Источник: Эль Мюрид



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