Мнение: Проблемы Европы: пустые полки и безразличная полиция

Читатели прислали фотографии пустых полок в испанских магазинах. Это Алди, одна из крупнейших сетей супермаркетов в Европе. Дело происходит в Малаге, столице Андалузии. Вы, конечно, знаете этот регион по знаменитой андалузской лошади — три-четыре века назад такие лошади были в Европе стандартом для благородных всадников, они одинаково хорошо годились и для парада, и для войны.

Конечно, вся еда из супермаркетов не исчезла, только часть. На других фотографиях видно, что некоторые отделы продолжают работать:

Табличка на испанском гласит, что полки пустые из-за проблем с транспортом. И действительно, дальнобойщики отказываются возить низкорентабельные грузы из-за высоких цен на бензин. Испания участвует в санкционной агрессии против России, и бензин там действительно сильно подорожал.

Получается смешно: возить продукты невыгодно, так как за их перевозку мало платят, и потому из испанских супермаркетов исчезают в первую очередь местные товары. Вы видите зияющие лакуны на полках — это Carne (мясо), Pescado (рыба), Fruita (овощи/фрукты).

Так как людям всё же надо что-то есть, а слушать голос разума власти Евросоюза ещё не готовы, выходов из кризиса немного:

— резко (вдвое-втрое) повысить цены на продукты;

— мириться с очередями и дефицитом;

— убедить испанцев отказаться от мяса и прочей дорогой для них еды.

Очереди и дефицит — это совсем уж африканский уровень, до такого Евросоюз ещё не дошёл. Поэтому, полагаю, будет комбинация из резкого роста цен и отказа от мяса. Собственно, одно с другим связано: психологически отказаться от мяса гораздо легче, когда мясо тебе не по карману.

В Дании тем временем другие проблемы — там русские спешно объединяются в сообщества из-за лавины публичных угроз убийством и сожжением. Пока что сообщества просто подают коллективные заявления в полицию и пытаются заставить местные власти хоть как-то отреагировать, но исторический опыт показывает, что скоро нашим придётся создавать что-то типа организованной диаспоры, брать оборону в свои руки. Западная полиция в таких ситуациях предпочитает действовать в соответствии с линией партии, то есть по возможности игнорировать любые преступления, если они направлены против русских.