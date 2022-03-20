 

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Белиз, но не все оказались им рады

20.03.2022, 10:50, Разное
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали свое королевское турне по Центральной Америке и Карибскому морю. В субботу вечером пара в сопровождении 15 человек свиты, в числе которых были личные секретари, представители королевской пресс-службы и стилист, прибыли в аэропорт Белиза на самолете RAF Voyager. Этот лайнер королевская семья делит с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рейс задержался на полчаса, но на настроении герцога и герцогини Кембриджских длительная поездка никак не сказалась. На трапе самолета улыбающаяся Кейт появилась в кружевном синем костюме британского дизайнера Дженни Пакхэм, который дополнила лаконичными украшениями и клатчем в тон. 

На летном поле Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретила генерал-губернатор Фройла Тзалам 

Приезд королевской семьи отметили салютом, но, вероятно, совсем не таким, к которому привыкли члены монаршей семьи. 21 залп дали миниатюрные пушки, которые солдаты, наподобие хлопушек, дергали за веревочки. В сопровождении  генерал-губернатора Фройлы Тзалам, Кейт и Уильям осмотрели почетный караул, а после отправились на встречу с премьер-министром Белиза Джонни Брисено.

Однако не все в путешествии королевской пары по Белизу шло по плану. В последний момент им пришлось отказаться от запланированной поездки на ферму Акте иль Ха какао, принадлежащую потомкам древних майя. Местные жители оказались недовольны тем, что вертолет с Кейт и Уильямом должен приземлиться на их футбольном поле, а самих жителей попросили “вести себя подобающе”. В пятницу они вышли на акцию протеста с плакатами: “Колонизаторы, прочь с нашей земли”

 Мы не хотим, чтобы они приземлились на нашу землю, вот какое послание мы хотим донести. Они могут приземлиться где угодно, но не на нашей земле, – пояснил журналистам Себастьян Шол, председатель деревни Индиан-Крик.

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