Мнение: Для России пришла пора отменять Польшу

Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что РФ стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой.

В числе стран, где сейчас попытаются «закенселить» Россию и всё, что с ней связано, Польша – настоящий «стахановец». Хоть в чем-то поляки впереди планеты всей, опережая даже американцев и уступая разве что украинцам.

«Для меня нет красных линий в санкциях против России. Нам нужно быть последовательными. Больше никаких исключений в блокировке банков. Жесткая конфискация активов олигархов. Больше никаких виз для граждан России. Нужно замораживание всех активов членов партии «Единая Россия»», – провозгласил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По сути это означает «железный занавес» между двумя странами и, что еще важнее, организованный грабеж по национальному признаку.

Сутки спустя тот же Моравецкий сообщил о запуске специальной правительственной программы по «дерусификации экономики». При этом предполагается, что она затронет не только Польшу – Варшава будет «продавливать» свою программу на уровне всего Евросоюза.

Чтобы никому не казалось, что это просто угрозы, польские власти объявили о полном отказе от закупок российского газа уже к концу года – когда контракт с «Газпромом» истечет, новый подписан не будет. Стоит признать – замах героический, поскольку сейчас РФ обеспечивает 50% потребностей поляков в «голубом топливе». Альтернатива ему есть – будет дороже, но чем не пожертвуешь ради русофобии, если ты поляк.

В каком-то смысле поляки пожертвовали даже собой – собственной национальной памятью. Пять лет назад в Польше была правящей та же самая партия, что и сейчас (национально-патриотическая «Право и справедливость»), и на уровне МИД Киеву было четко заявлено – «с Бандерой в Европу вы не войдете». Имелось в виду, что героизация людей, занимавшихся этническими чистками польского населения и терактами против польских властей, – непреодолимое препятствие на пути в Евросоюз.

Теперь Варшава – главный (наряду с Литвой) лоббист чуть ли не немедленного включения Киева в ЕС с игнорированием традиционных процедур. Сразу после признания Россией независимости ДНР и ЛНР президенты Польши и Литвы подписали с Владимиром Зеленским совместное заявление, поддержав ускоренную евроинтеграцию Украины.

Меж тем, с Бандерой на Украине по-прежнему «все в порядке» – отказываться от него не собираются (точнее – не собираются отказываться на данном этапе специальной операции ВС РФ, подразумевающей, помимо прочего, «денацификацию Украины»).

Но чего стоит память о жертвах этнической резни прошлого, если радикально-негативное, традиционно польское отношение к РФ ныне разделяют на Западе в целом, а истинно ясновельможному пану нужно поднимать ставки – вплоть до запрета всего русского и слияния со всем украинским.

Однако РФ не стоит дожидаться того момента, когда в Польше начнут жечь все написанные на русском языке книги и сажать в тюрьму за значки с российским флагом. Лучше уже сейчас отменить Польшу самой – превентивным образом.

Разумеется, речь не идет о разделах, как при Екатерине II или Иосифе Сталине – никто в здравом уме не может желать войны между Россией и страной НАТО. Вопрос нужно поставить о запрете любых инвестиций в Польшу, о полной блокаде любого импорта, о запрете большинства транзакций и резком сокращении товарных позиций, которые поляки смогут приобретать у нас, если все-таки захотят.

Небо и море оставляем закрытыми бессрочно. Визы не выдаем. Дипломов не признаем. В области культурного обмена не сотрудничаем. Операции с любой польской собственностью замораживаем до специального индивидуального разрешения от правительственной комиссии. Вводим в школах исторические спецуроки о русско-польских отношениях, чтобы всем понятно было, почему соседствующая с нами (по Калининградской области) страна для нас умерла.

Перечень действующих до сих пор договоров между государствами также стоит пересмотреть безжалостным образом – с сохранением лишь минимально необходимых для того, чтобы (не дай бог такое) до вооруженного противостояния не дошло.

Раньше все это казалось немыслимым, если исходить, например, из принципов ВТО и членства обеих стран в одних и тех же организациях (например, в Совете Европы), которое накладывало свои ограничения на маневр. Теперь РФ вышла из Совета Европы, а начатая против нее экономическая война ведется вопреки любым правилам, что развязывает Москве руки.

При этом совершенно необязательно выкорчевывать из РФ вообще все польское, уподобляясь украинцам в их борьбе со всем русским. Незачем, например, переименовывать улицы, названные в честь тех поляков, которые исповедовали совсем другие подходы в отношениях с Россией, чем нынешняя Варшава.

Гораздо важнее ввести все ограничения одновременно и не слишком с этим медлить, чтобы суммировать эффект от экономического удара, на который впоследствии (после 2022 года) наложится повышение цены на газ для польского населения.

Поляки (как избиратели в том числе) должны понять, что неадекватная русофобия их политиков наносит реальный ущерб их благосостоянию как народа. Только это даст робкую надежду на перезагрузку отношений между нашими странами и народами в будущем.

По той же причине стоит сделать исключения для некоторых категорий польских граждан в плане возможного посещения ими территории РФ. Например, визы можно выдавать тем полякам, кто моложе 23-25 лет. Согласно социологическим исследованиям (проводившимся, правда, до начала спецоперации ВС РФ) молодые поляки относятся к РФ и русским более доброжелательно, чем взрослое поколение, и воспринимают русофобию как форму ксенофобии.

Этот отрадный тренд можно закрепить, как бы сказав будущему польского народа – национал-мракобесы нас ненавидят, но вы можете приехать и убедиться, что РФ не Мордор (тем более, что значительное число молодых поляков к партии «Право и справедливость» именно так и относятся – как к национал-мракобесам).

В остальном поляки – сами по себе, мы – сами по себе, и знать их не знаем. Когда появится поколение рациональных политиков, которые будут адекватно относиться к соседу на востоке и понимать, что доступ к российскому рынку принесет польской экономике благо, пусть придумывают, что можно предложить РФ для восстановления отношений.

А до тех не нужно создавать ощущение, будто страна типа Польши может «кенселить» всё русское безболезненно. Отнюдь нет, именно странам типа Польши мы можем приченить особую боль.

Подобный маневр потребует пересмотра традиционного до сих пор для нашей внешней политики подхода – раз санкции на Россию накладывает ЕС в целом, то и отвечаем мы ЕС в целом. Это воспринималось оправданным с точки зрения «отзеркаливания», построения отношения с Брюсселем как особым игроком и просто потому, что тогда казалось, будто какие-то правила во внешней политике все-таки действуют и соблюдаются всеми сторонами.

Теперь, когда Польша ставит себя выше любых законов и правил приличия, а отношения с еврочиновниками не подлежат восстановлению, контрпродуктивно относиться к полякам точно так же, как, например, к венграм или киприотам, которые против нас санкций вводить не хотели, русофобией не страдали и по сути подчинились грубой силе со стороны еврочиновников и США.

Пускай в российский список недружественных государств и дальше входит ЕС в целом, но для ответного удара нужно разделить его членов на несколько групп. Одним (например, тем же венграм) – режим максимального благоприятствования вне тех ограничений, которые распространяются на Евросоюз, или даже с исключениями из ограничений. Другим (и в первую очередь – полякам) – тотальная блокада, чтобы прочим евронародам было неповадно бежать впереди американского паровоза и изобретать собственные репрессии по русскому признаку.

Кстати, в компанию к Польше стоит сразу добавить и Литву как одну из наиболее антироссийских стран ЕС. Для литовцев эффект должен стать еще заметнее – они беднее поляков, а ранее уже попали под «кенселинг» со стороны Китая.

В обоих случаях вопрос блокады важно согласовать с Белоруссией, тем более, так удачно сложилось, что Польшу и Литву Александр Лукашенко теперь тоже по-особенному ненавидит.

А вот Латвию и Эстонию тем же образом «отменять» не стоит, по крайней мере пока. Там проживают значительные русские диаспоры, в том числе, в позорном статусе «неграждан», а русские своих не бросают.

Не стоит строить иллюзий, будто сейчас РФ противостоит каким-то отдельным странам, а не Западу в целом. Но исключительное, абсолютно неприемлемое, варварское, грабительское, ксенофобское проведение поляков вынуждает на такой ответ, какого Запад в целом все-таки не заслуживает, не говоря уже о том, что «закенселить» его весь нам попросту не по силам.

А вот потерю Польши мы переживем. Мы не вычеркнем Польшу из собственной истории, но мы вычеркнем Польшу из нашей жизни. Это станет отдельным наказанием для ее разошедшихся элит, гонору которых придется принять, что отныне мы игнорируем их существование даже как внешнего раздражителя.

Польша – это вообще где? Раньше помнили, но забыли.

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