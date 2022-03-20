Москвичам пообещали апрельское тепло

Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10», – цитирует его РИА «Новости».

Синоптик добавил, что в субботу в Москве температура воздуха поднималась до плюс 8,3 градуса, а в воскресенье ожидается плюс 9 и даже с небольшим «хвостиком». То есть воскресенье может стать самым теплым днем в этом сезоне, но это не предел – дальше будет еще теплее.

«Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля», – отметил он.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.