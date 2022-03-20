 

В ДНР сообщили об эвакуации 541 человека из Мариуполя за сутки

20.03.2022, 10:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района за сутки эвакуировали 541 человек, в том числе 114 детей, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.

Кроме того, в штабе уточнили, что за минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей

По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.

В штабе также добавили, что ВФУ атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка. «В результате обстрела была повреждена линия в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы. Без воды остались абоненты Киевского и частично Ворошиловского районов города», – говорится в сообщении штаба.

Накануне Донецкая народная республика из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 251 человека, в том числе 48 детей.

Ранее в ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя.

Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Опровергнут миф о межзвездном прямоточном двигателе

17.04 / За трое суток в мире подтвердили 2,4 млн новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

19.12 / В США космические силы получили название – стражи. Автор “Стражей галактики” заговорил о суде

10.03 / Илон Маск за сутки разбогател на 25 млрд долларов

08.12 / В Индии разбился вертолет с высокопоставленными военными

28.05 / Польский депутат – сильный президент с последовательной внешней политикой — это не про Байдена

18.11 / Компания «Ростелеком» совместно Huawei создали роутер «Игровой RT-X»

25.12 / Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

03.07 / Песков рассказал о постоянной работе Путина над укреплением политической системы России

24.04 / Танковые подразделения ВСУ уничтожили условного противника в Донецкой области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика