В ДНР сообщили об эвакуации 541 человека из Мариуполя за сутки
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Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района за сутки эвакуировали 541 человек, в том числе 114 детей, информирует штаб территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.
Кроме того, в штабе уточнили, что за минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей
По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.
В штабе также добавили, что ВФУ атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка. «В результате обстрела была повреждена линия в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы. Без воды остались абоненты Киевского и частично Ворошиловского районов города», – говорится в сообщении штаба.
Накануне Донецкая народная республика из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 251 человека, в том числе 48 детей.
Ранее в ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя.
Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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