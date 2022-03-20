В ДНР сообщили об эвакуации 541 человека из Мариуполя за сутки

Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района за сутки эвакуировали 541 человек, в том числе 114 детей, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.

Кроме того, в штабе уточнили, что за минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей

По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.

В штабе также добавили, что ВФУ атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка. «В результате обстрела была повреждена линия в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы. Без воды остались абоненты Киевского и частично Ворошиловского районов города», – говорится в сообщении штаба.

Накануне Донецкая народная республика из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 251 человека, в том числе 48 детей.

Ранее в ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя.

Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.