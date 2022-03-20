Круглой щеткой накрутите пряди: советы, как укротить непослушные волосы

Здоровые, сильные, блестящие волосы не могут не привлекать восхищенные мужские взгляды. Однако иногда возникают небольшие проблемы: непослушные волосы трудно уложить. Опытные парикмахеры дали несколько профессиональных советов. Возьмите их на заметку.

Три пробора

Облегчить процесс придания необходимой формы прическе можно сразу после мытья, используя шампунь и кондиционер, которые помогают покрыть волосы защитной пленкой. Затем необходимо нанесите термозащитное средство, распределяя его по всей длине. Если вашим волосам не хватает объема, воспользуйтесь специальным спреем, удерживая флакон при его распылении на расстоянии 10 см от корней.

Предварительно высушите волосы, приподняв их. Затем создайте три пробора на макушке.

Круглой щеткой накрутите пряди так, как если бы у вас были бигуди. Закрепите. По бокам закрутите пряди назад, чтобы не акцентировать объем в этой зоне. Оставьте в таком виде на некоторое время, затем расчешите волосы расческой с редкими зубьями или плоской щеткой. Сбрызните лаком.

А на следующий день? Распылите на волосы текстурирующий спрей, а затем уложите их пальцами. Также можно нанести масло или крем и приподнять несколько прядей круглой щеткой и феном.

За уши

После мытья волос нанесите на них кондиционер для легкой укладки. Затем на влажные волосы нанесите термозащитное средство по всей длине, чтобы уберечь волосы от горячего воздуха при использовании фена.

Отделите нужную прядь волос, после чего сбрызните ее лаком и заправьте за ухо. Лак распыляйте издалека. Расстояние должно составлять не менее двадцати сантиметров. Расчешите в направлении к корням от кончиков. Затем подсушивайте прядь с помощью фена в течение десяти секунд. Направляйте насадку фена от корней, чтобы идеально пригладить волосы.

Объем для редких волос

Редкие волосы часто бывают непослушными. Им необходим объем. Добиться этого можно с помощью нескольких простых и эффективных движений.

После мытья волос шампунем для объема с кондиционером для тонких волос, который позволяет избежать чрезмерного их утяжеления, предварительно высушите их, а затем отделите пряди от макушки. Распылите текстурирующий спрей, отступив примерно на двадцать сантиметров от корней, затем высушите волосы. Чтобы добавить волосам пышности, высушите их, повернув фен в противоположном направлении.

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На следующий день можно слегка начесать макушку. Для этого подойдет любая расческа. Отдельные пряди поправьте с помощью плойки.

Идеально гладкие волосы

Вымойте волосы выравнивающим шампунем и обработайте разглаживающим кондиционером. На влажные волосы нанесите термозащитное средство.

Нанесите крем для укладки по всей длине и высушите. Как только волосы полностью высохнут, разгладьте их утюжком прядь за прядью, стараясь делать медленные и прямые движения. В завершение распылите спрей для блеска по всем волосам.

Эффектные локоны

Красивые игривые локоны можно назвать по-настоящему весенней прической. Чтобы добавить им эластичности, побалуйте волосы специальным шампунем и кондиционером сразу же после мытья. Увлажняющие формулы помогают придать локонам эффектный вид. После того как чистые волосы будут высушены полотенцем, нанесите на них по всей длине увлажняющий крем.

Переходим к укладке. Распылите на влажные пряди специальный спрей для завивки, который придаст им упругости. Затем нанесите несколько капель крема для ремоделирования локонов. Аккуратно высушите волосы, размещая каждый локон на диффузоре или на круглой расческе.

Завершив процесс, потяните локоны вверх руками, чтобы придать им естественную форму. При желании сбрызните прическу спреем для придания блеска.