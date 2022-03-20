 

Экологи прогнозируют разрушение озонового слоя из-за лесных пожаров

20.03.2022, 9:10, Разное
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Ученые из Университета Уотерлу в Канаде выяснили, что дым от лесных пожаров разрушает озоновый слой.

Из-за глобального потепления крупные пожары могут происходить еще чаще, а поверхность Земли будет подвергаться возросшему воздействию со стороны вредного ультрафиолетового излучения. Соответствующие выводы опубликованы в журнале Science.

Экология жизни - Ecology LifeЭксперты проанализировали данные спутника Atmospheric Chemistry Experiment (ACE) Канадского космического агентства для измерения воздействия частиц дыма в стратосфере. Выяснилось, что дым от лесных пожаров в Австралии, которые случались в 2019 и 2020 годах, на несколько месяцев разрушил большое количество атмосферного озона в Южном полушарии.

При прекращении лесных пожаров уровень озона возвращается к прежним значениям, однако увеличение частоты пожаров может усилить процесс разрушения озона.

Ранее ученые из Университета Саутгемптона после проведенного исследования сообщили, что в мире существует опасность повторного разрушения озонового слоя, которое 360 миллионов лет назад привело к вымиранию многих видов растений и животных.

Согласно полученным данным, изменения температуры и климатических циклов Земли вызвали значительное разрушение озонового слоя 360 миллионов лет назад.



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