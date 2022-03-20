 

На Украине заявили о вывозе оборудования 50 предприятий в западные регионы страны

20.03.2022, 9:05, Новости дня
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Власти Украины вывезли из восточных и центральных регионов на запад страны производственные мощности 50 предприятий, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий.Количество заявок на эвакуацию постоянно растет. На сегодняшний день их уже700», – написала Шуляк в Telegram-канале, передает ТАСС.

С просьбой эвакуировать их обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также медицины и машиностроения. Предпочтение, по словам Шуляк, отдают стратегически важным предприятиям и компаниям, которые производят товары первой необходимости.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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