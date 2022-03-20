Эксперт: Вторжения США в Ирак и Ливию привели к гибели десятков тысяч людей

За первые несколько дней вторжения в Ливию погибло множество мирных граждан, хотя официально декларировалось, что ракетно-бомбовые удары наносились исключительно по критической инфраструктуре, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. 19 марта США были совершены крупнейшие интервенции начала XXI века – в Ирак и Ливию, что привело к гибели десятков тысяч людей и разрушению этих государств.

«Формально в Ливии действовала натовская коалиция, но понятно, что инициировали эту историю США. Мы же помним, как было организовано это вмешательство в так называемый гражданский конфликт на территории Ливии, когда подогретые и подготовленные «бармалеи» пытались свергать Муаммара Каддафи. Если бы не интервенция, он бы справился с ними, потому что Ливия была одной из самых благополучных стран Северной Африки и кормила много государств региона за свой счет», – говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

За первые несколько дней вторжения в Ливию, добавляет Мартынов, погибло множество мирных жителей, хотя официально декларировалось, что ракетно-бомбовые удары наносились исключительно по критической инфраструктуре. «Кто считал погибших и кто про них вспоминает сейчас? Вспоминая эти трагические события, невозможно провести параллели с сегодняшней российской специальной операцией по демилитаризации соседнего нацистского украинского государства. В данном случае РФ имела все основания и право навести порядок на Украине. И проводит эту операцию с хирургической точностью и нежностью по отношению к мирному населению. И это при том, с какими визгами и улюлюканьями США вводят разнообразные санкции, пытаясь навредить России», – считает эксперт.

«Вместо того чтобы бороться с гуманитарной катастрофой, США отправляют туда еще больше оружия, боеприпасов. Это за гранью понимания. И, конечно, у нас перед глазами Ливия, Ирак и десятки других случаев, когда американцы влезали в чужие дела, убивали десятки тысяч людей», – говорит политолог.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что операции США в Ираке и Ливи не имели ничего общего с миротворчеством, а «были военной агрессией». «В случае с Ливией они превысили свои полномочия, которые были получены резолюцией Совета безопасности ООН. Вместе с союзниками США использовали эту резолюцию, чтобы подавить сопротивление со стороны ливийского правительства. В этом состояла их цель. В случае с Ираком имела место просто открытая военная агрессия», – считает Бордачев.

По его словам, в тот исторический период – в 2003 и в 2011 году – мы все были согласны жить в том международном порядке, в котором США обладают особыми исключительными правами, а поведение США в отношении Югославии, Ирака и Ливии было частью одного пакета вместе со свободным интернетом, открытой международной финансовой системой. «Сейчас мы живем в рамках другого международного порядка. Американцам нет никакого дела, сколько ими было убито людей хоть в Хиросиме, хоть в Ливии. Зачем им об этом помнить?» – говорит политолог.

Напомним, что 19 марта 2003 года США вторглись в Ирак, а в 2011 году в этот день многонациональная коалиция под руководством НАТО начала военную интервенцию в Ливию. Вторжение в Ливию было санкционировано резолюцией Совбеза ООН № 1973, принятой за два дня до начала интервенции, 17 марта. РФ при ее принятии воздержалась. Сама резолюция никакого вооруженного вторжения извне не предусматривала, а призывала к прекращению насилия в Ливии и к введению бесполетной зоны. Однако за семь месяцев самолеты НАТО совершили свыше 26 тыс. вылетов, из них 9,6 тыс. – ударных, поражено около 5 тыс. целей.

Операция предусматривала нанесение ракетно-бомбовых ударов по военным целям без ведения сухопутных действий, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Одновременно продолжались поставки Великобританией и Францией оружия противникам режима Каддафи. В результате внутреннего вооруженного конфликта были убиты от 20 до 50 тыс. человек, более 740 тыс. человек из шестимиллионного населения покинули страну, инфраструктура которой была полностью разрушена.

В 2016 году Госдеп США обнародовал некоторые письма Хиллари Клинтон, когда она была на посту госсекретаря. Из них следовало, что ее заботили не человеческие жизни, а ливийские запасы нефти и золота.

Вторжение в Ирак началось после того, как в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании ООН продемонстрировал «пробирку с биологическим оружием» в подкрепление своих слов об оружии массового поражения на территории этой страны. Впоследствии никакое «биологическое оружие» в Ираке так и не было найдено. После вторжения в Ираке началась гражданская война, в страну хлынули исламисты. В конечном итоге это привело к появлению «Исламского государства», война с которым продолжается до сих пор.

В 2007 году экс-президент США Джордж Буш-младший признавал, что допустил ошибки в иракском вопросе, но имел в виду нехватку войск и недостаточную свободу действий американского командования, а не само вторжение.