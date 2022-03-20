 

В Даркнете начали массово появляться вакансии закладчиков пакетов с сахаром

20.03.2022, 8:51, Разное
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Из-за роста цен на сахар и введения многочисленных ограничений, связанных с его продажей, торговля белым порошком переместилась в теневой сегмент экономики, отмечают специалисты отдела «К» МВД.

Эксперты констатируют аномальный рост числа вакансий закладчиков пакетов с сахаром, размещённых в Даркнете.

Приобрести на теневом рынке 100 граммов сахара без талонов и очередей можно в среднем за 5000 рублей, а оптовая цена может составлять до 32 тыс. рублей за килограмм рафинированного сахарного песка. Чаще всего покупатели получают сообщения с координатами сахарных закладок в Telegram и других зашифрованных мессенджерах.

По оценкам полиции, нелегальный рынок сахара имеет оборот свыше 2 трлн рублей в месяц и сказочно обогащает производителей сахарной свёклы. В марте сразу пятеро председателей совхозов, производящих этот продукт, попали в списки Forbes, а подпольных сахарных королей может быть на порядок больше.

– Ситуация тревожная, и непонятно, что с ней делать. Если с закладками наркотиков борются сотрудники Госнаркоконтроля, то кто должен отлавливать закладчиков сахара, неясно. По действующему законодательству высшую меру к ним применять нельзя. Максимум, что мы можем, это вменить им нелегальное хранение сахара без талона в особо крупных размерах, но это не более 5 лет тюрьмы. Сверхприбыли в этом страшном бизнесе таковы, что никого такое наказание не останавливает, тем более что ловят закладчиков сахар-песка нечасто, – жалуется сотрудник московской полиции, пожелавший остаться неизвестным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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