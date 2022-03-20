 

Во Франции спрогнозировали глобальные последствия кризиса на Украине

20.03.2022, 7:35, Новости дня
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Французское издание Le Monde выступило с утверждением, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии и может навсегда изменить ее.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает издание, прогнозирует, что рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция – вырастет на 2,5 процентных пункта, передает РИА «Новости».

«Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», – приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.

Как отмечает издание, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с «усилением факторов неопределенности».

Издание приводит также мнение Международного валютного фонда, полагающего, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. «В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», – цитирует издание МВФ.

Ранее глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и призвали немцев есть меньше мяса.

Напомним, в среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. В прошлый четверг американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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