Власти Германии призвали немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией

Глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что РФ якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы.

Отвечая на вопрос о том, использует ли РФ в ситуации вокруг Украины продовольствие как оружие, Оздемир сказал: «Это, очевидно, так». Глава Минсельхоза Германии выступил с утверждением, что РФ якобы «разрушает больницы, детские сады, места снабжения продуктами питания» и использует свои экспортные возможности, передает ТАСС.

«Как западные страны мы, прежде всего, обязаны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире», – утверждал немецкий министр. «Даже если я и являюсь вегетарианцем, я не буду проповедовать переход всех людей на вегетарианство. Но скажем так: снижение потребления мяса было бы вкладом [в борьбу] против [президента РФ Владимира] Путина. Делать сознательно покупки и выкидывать меньше продуктов питания – это относится сюда же», – считает Оздемир. «В принципе система, в которой 60% злаковых в конечном итоге попадают в кормушки [для животных], как в Германии, неустойчива», – добавил министр.

Коснувшись вопроса, вырастет ли в Германии в свете конфликта на Украине стоимость определенных товаров, в частности хлеба, подсолнечного масла, Оздемир высказал мнение, что «в любом случае нужно исходить из того, что некоторые продукты питания станут дороже». РФ и Украина входят в число крупнейших экспортеров зерновых культур.

Напомним, во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны.

Ранее в Германии отмечали, что цены на пшеницу вышли из-под контроля, так как крупные поставщики зерна РФ и Украина оказались отрезаны от мирового рынка. Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана.