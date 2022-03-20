 

Стал известен ответ Зеленского на предложение Джонсона об убежище в Британии

20.03.2022, 7:00, Новости дня
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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, однако в ответ услышал заверения, что политик собирается оставаться на Украине, сообщила Sunday Times.

«Мы обсуждали все это давным-давно… Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им», – приводит слова Джонсона РИА «Новости».

Напомним, в начале марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Зеленскому выразить готовность к диалогу с Россией, пообещав в ответ лично просить президента РФ Владимира Путина о предоставлении убежища нынешнему президенту Украины.

В феврале премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о готовности Соединенного Королевства предоставить убежище членам правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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