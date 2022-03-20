 

Мнение: Смута и военное возрождение Франции

20.03.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вышли еще 2 серии отличного исторического цикла по Столетней войне. Серии про битвы при Креси и Пуатье уже выкладывал, 3-я и 4-я серии посвящены Смуте во Франции в середине XIV века и восстановлении Франции в 60-70х годах XIV века, что позволило французам при Карле V нанести серьезные поражения англичанам и отвоевать большую часть страны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Как сделать из дерева настенный стеллаж для цветов. Он прекрасно смотрится на крыльце, балконе или в комнате

13.03 / Мнение: Почему читателей интересует ФСБ?

15.01 / Растяжка снижает артериальное давление эффективней ходьбы

21.01 / 13% болевших COVID-19 потенциально заразны дольше 10 дней — исследование

16.12 / Опасающегося за жизнь Зеленского охраняют более 70 человек

17.01 / Про «вымирание» не сказка, а предсказание от Маска

19.03 / «Во что я ввязался, что я себе устроил?!!»

24.01 / Американские политологи призвали США признать неготовность Украины стать частью Запада и НАТО

01.09 / Мнение: В гостях у Дустума

25.07 / Перед болезнью МакSим сделала откровенное признание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика