Мнение: Смута и военное возрождение Франции

Вышли еще 2 серии отличного исторического цикла по Столетней войне. Серии про битвы при Креси и Пуатье уже выкладывал, 3-я и 4-я серии посвящены Смуте во Франции в середине XIV века и восстановлении Франции в 60-70х годах XIV века, что позволило французам при Карле V нанести серьезные поражения англичанам и отвоевать большую часть страны.

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