Мнение: Письмо: “Исправить и вернуть”

Собираюсь про травму подробно написать и про лечение травмы, но это будет большая серия постов.

delo_k_nochi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу вашей помощи, я не знаю как помочь своему мужу… Город, в котором мы жили, оказался в эпицентре боевых действий. Дом наполовину разрушен. Мой муж 2 недели находился в полностью оккупированном городе без воды, газа и света. Его взяли в плен вражеские войска, сутки держали в подвале, били, просили выполнять для них работу, потом выпустили…

(В плен берут военных, а муж автора скорее всего гражданский. Какую работу его просили выполнять в подвале в течение суток тоже не понятно, то есть автор скорее всего не в курсе, что именно было с мужем, но в курсе, что он пережил сильный стресс)

Я за пару дней выехала из города к родителям и на тот момент была в относительной безопасности и даже не могу представить что он там пережил…Сейчас мы оба уехали заграницу, где все спокойно (у него получилось эвакуироваться) но я не знаю как себя вести с ним…

(Как себя вести с человеком, пережившим потрясение? Его нужно хорошо кормить, заботиться о его сне, можно позвать к нему врача, терапевта или кардиолога, или самой проконсультироваться, чтобы получить рекомендации по уходу, в общем нужно создать вокруг него максимально комфортную обстановку)

Он почти не воспринимает прикосновений, практически со мной не общается, только со своими друзьями по телефону. Я стараюсь дать ему комфорт и спокойствие, но может я могу сделать еще что-то?

(Вы можете сделать еще что-то, например никак не навязывать ему прикосновение и общение, дать ему полную свободу и поддерживать все его инициативы и желания)

Еще пыталась найти для него какую-то волонтерскую работу, чтобы были заняты руки и было общение с людьми, но здесь очень много желающих и пока ничего нет.

(Воспитывать и направлять не нужно, воспитывать и направлять надо себя, а не мужа. Обратите внимание, друзья, очень важно заботиться о человеке как о субъекте, а не об объекте. Кто разницу опишет?)

У нас до всех этих событий начали сыпаться отношения, я много работала и постоянно была уставшая, отталкивала его, спала в другой комнате, не заботилась…Сейчас я очень хочу все исправить и вернуть. Это возможно?

(Автор и раньше воспитывала мужа, отталкивала, отлучала от тела, возможно была недовольна им за то, что ей приходится много работать. Теперь она решила взять в свои руки исправление всего и возвращение любви. И там и тут – Штурман, автор берет на себя доминирующую роль. А настоящая забота начинает с того, что вы ставите в центр не себя, а другого человека. Кто опишет, как это выглядеть должно?)

Спасибо, за ваш блог!