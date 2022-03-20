Девочка, которой «поправили изъян» (18+)

Отец и мачеха девятилетней Алии насильно подвергли ее обрезанию, но закон защитил не ее, а тех, кто ее искалечил.

В 2019 году девятилетней жительнице Грозного провели калечащую операцию на половых органах — по воле отца и мачехи ей отрезали капюшон клитора в ингушской клинике «Айболит». Помимо физических страданий девочке причинена тяжелейшая моральная травма. ВОЗ и ООН признают подобные операции пыткой, бесчеловечным и жестоким обращением, Минздрав РФ также выступает с критикой этого обычая. После активных попыток матери наказать тех, кто измывался над девочкой, суд в Ингушетии признал врача Изану Нальгиеву виновной в причинении легкого вреда здоровью ребенка, приговорил ее к штрафу в 30 тысяч рублей. А позже — и вовсе освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

«Гласная» публикует монолог мамы девочки, которая рассказывает о том, как морок Средневековья не только проникает в умы людей — но и поражает государственные институты. В интересах безопасности героини мы не раскрываем имени матери и настоящее имя самой девочки.

Серия «Разные» — совместный проект издания «Гласная» и «Новой газеты» о людях, которые не вписываются в консервативные рамки нынешнего российского общества, становясь невидимыми для большинства. По традиции в РФ этих «других», разных, принято не замечать, игнорировать — незнание становится идеальной почвой, на которой прорастают ксенофобия и дискриминация.

Заявить о себе зачастую боятся и сами необычные люди. Но все больше становится тех, кто уже преодолел страх, — женщин и мужчин, своим поведением ломающих стереотипы и рамки патриархата.

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«У нас не принято жениться на чеченках»

Мне было 16 лет, но я была скороспелкой, выглядела старше своих лет. Он (будущий муж. — Ред.) приезжал в Грозный, во двор, где мы снимали квартиру с мамой. Увидел меня и начал ухаживать. Он был ингуш, ему на тот момент было 22. Мы общались год, а потом уехали с мамой в Москву жить, когда война началась (речь о второй чеченской кампании. — Ред.). В Москве он меня украл.

В 17 я вышла замуж. Когда сыну было два месяца, муж сел [в тюрьму] — за кражу машины. К нам домой ворвались сотрудники правоохранительных органов, обыски делали, мне угрожали. Я что только не видела, видела все. 3,5 года он сидел, а я продолжала жить. Купила квартиру в Ингушетии.

Муж сам по себе со мной был неплохой. По сути, у меня муж был хороший. Если бы [родственники] его оставили в покое, я бы никогда с ним не развелась. А нас не оставляли в покое. Когда муж сидел, его брат ко мне заходил. У меня мальчик (старший сын. — Ред.) ползал по полу — а он даже обувь не снимал. И он мне говорил: «Выходи замуж за своего чеченца, а у нас, ингушей, не принято жениться на чеченках. Это для нас позор, что он женился против всех, против воли. Если хочешь сына — забирай, если не хочешь — мы его по своим традициям воспитаем».

Лет семь мы прожили вместе, и его домашние в итоге его не отпустили. Они его заставили меня оставить и женили на своей. У нас как разводятся: два свидетеля должно быть, при этих двух свидетелях муж говорит жене на нашем языке (чеченцы и ингуши говорят на вайнахском. — Ред.): «Я тебя освобождаю, ты имеешь право в дальнейшем выйти замуж». Определенные слова он должен произнести. Десять человек пришли с ним, чтобы он меня оставил. И они ему диктовали, как меня нужно оставить. Не хотел он оставлять, но оставил, развелись мы.

Когда мы разводились, я не знала, что беременная. Я только потом узнала. И девочка у меня родилась. Между сыном и дочкой восемь лет разницы. Хорошо развод или плохо — я об этом вообще не думала. Это просто был первый мужчина, с которым я вообще заговорила. Это мой первый гражданин в жизни. Конечно, было мне нехорошо.

Я стала с мамой жить в Грозном. Я его игнорировала как могла. Но он и приезжал, и звонил, он меня преследовал. Я не могла себе позволить общаться с другим человеком, он контролировал меня, постоянно во двор приезжал. Вроде бы мы в разводе, а вроде и нет.

Детей он видел, когда в Грозный приезжал, — не сказать, что часто.

Я не могла оборвать все и сказать им: «У вас папы нет». По нашим обычаям так не получается.

Отец есть отец. С сыном у него было больше общения, чем с девочкой.

«Привели чужого ребенка и говорят: «Отрежь ей давай!»

Три года назад, в 2019 году, отец попросил у меня детей, чтобы они в гости приехали к нему в Магас (столица Ингушетии. — Ред.). Естественно, я пустила детей, сына и дочку. В пятницу вечером он приехал за ними в Грозный. На следующий день в обед, когда я была с мамой на рынке, мне позвонил старший сын и сказал: «Алие сделали обрезание».

[Оказалось, что] утром в субботу мачеха (новая жена отца Алии. — Ред.) повела ее в клинику «Айболит». Они придумали, что у нее там жжение, опухание в интимном месте. Это все было неправда: никогда в жизни девочка у меня не болела — ну только как обычно болеют дети, когда температура или кашель, а других болезней у нее не было.

Мы поехали с мамой из Грозного в Ингушетию, в Магас. Адреса, где муж живет с новой семьей, я не знала. Я позвонила сыну, объяснила, что мы будем ждать его возле такой-то заправки, чтобы он нас встретил и проводил.

Мы забрали, привезли оттуда девочку домой, платье у нее было в крови. Поднялась температура, мы вызвали скорую. Скорая была в недоумении, потому что раньше с таким врачи не сталкивались, у нас в республике это не принято. Они смотрели друг на друга и не знали, что делать. Я объяснила, что так и так, ей сделали обрезание. Они в ответ: это же не мальчик, в исламе мальчикам делают, но не девочкам же. Врачи начали звонить в больницу, потому что не знали, что в такой ситуации делать. Для них это был шок: как это — девочку обрезали?

В больнице им сказали привезти девочку. Там была дежурный детский врач, гинеколог. Ее первые эмоции, я положа руку на сердце говорю, слово в слово: «Ужас, ужас, это кто-то назло сделал».

Это была очень страшная картина, потому что все опухло. Что отрезали, что не отрезали — было непонятно. Конечно, со временем все зажило, на ребенке вообще быстро заживает. А тогда она даже в туалет не могла сходить, только с душем, потому что сильное жжение было, и она плакала. Ее эмоциональное состояние было вообще никакое. Девочка закрылась, боялась врачей, у нее от них истерики были. Просто даже в больницу пойти с ней было невозможно.

Она у меня с детства никогда не накрывается одеялом. Я ночью, когда просыпалась, постоянно ее накрывала, а она раскрывалась всегда. А с тех пор она полностью закрывается одеялом, съеживается, ночью вскакивает и орет. Еще она такой ребенок своеобразный: и раньше была не сильно эмоциональной, а после этого вообще от всего закрылась. Она даже меня стесняется, когда купается. То есть сейчас уже сама купается, но когда я ее раньше купала, она вся съеживалась — настолько стеснительный ребенок. И вот ее, девятилетнего ребенка, держали принудительно. Без мамы, в чужом городе. Она эту мачеху и отца несколько раз видела. Только по видеозвонку она знала, что это ее папа, но она с ним не жила. Сын какой-то контакт с ним имел, но девочка никакого контакта с ним не имела.

Они, я так поняла, в это место, где была операция, вкололи ей укол обезболивающий. Сняли нижнее белье и сказали: «Ты умрешь, если прививку тебе не сделают». А я всегда говорю: «Алия, если в школе придут и скажут ставить прививку, — говори, что мама и бабушка не разрешают. Я тебя сама поведу, и тогда тебе сделают прививку. Если кто-то со стороны придет к вам в школу, всегда отказывайся, никакую прививку не давай себе делать. И девочка всегда отвечала, что ей бабушка и мама не разрешают прививку делать. А в «Айболите» ее держали и говорили: «Ты умрешь, если не сделаешь эту прививку».

Девятилетнего ребенка на гинекологическом кресле держали за ноги и за руки, а она орала. Две медсестры и мачеха ее держали, а врач свою процедуру проводила.

И во время процедуры врач у мачехи спросила (это, по словам ребенка, когда я начала ее расспрашивать): «А вы мать?» Та ответила: «Почти».

Вы представляете, это значит, можно вообще без документов сделать обрезание, без каких-либо анализов! Врач не знала вообще, кого привели к ней, может, чужого ребенка. Привели чужого ребенка и говорят: «Отрежь ей давай». И они режут.

«Неудобно при мужчине-следователе про интимные места говорить»

[Новая жена моего бывшего мужа] повела на эту процедуру и свою дочку. А между моей дочкой и ее — почти год. Когда я спросила ее, какое она право вообще имела моему ребенку даже просто стянуть нижнее белье, она мне сказала, что у нее там напухло и гноилось (на стадии доследственной проверки и отец девочки, и врач Нальгиева подтвердили, что ребенку проведено «женское обрезание по соображениям религиозности», однако позже изменили свои показания. Врач стала утверждать, что у ребенка был вульвит (воспаление внешних половых органов) и операция была необходима по медицинским показаниям. — Ред.).

Ее, мачехи, дочка не плакала, а моя плакала. Врачу (Изани Нальгиевой. — Ред.) потом, кстати, задавали вопрос: у одной, ладно, это болезнь была, а у второй что — тоже? Ведь если двоих привели в больницу на обрезание, получается, что у двоих одновременно болезнь появилась? Но я думаю, что она просто мужу сказала, будто своей дочке тоже сделала обрезание, но на самом деле не сделала.

Я думаю, человек должен всегда себя на место другого ставить. Если бы я была на месте его новой жены, я бы сказала мужу: «Я не пойду, пусть она идет со своей мамой и делает обрезание. Я такую ответственность на себя брать не буду. Ее мама вообще в курсе, что ты хочешь сделать?» Я бы так сказала. Но она, пока папа спал, сама их повела.

Дочка мне рассказала, что на вывеске этой клиники в Магасе цветными буквами было написано «Айболит». Я в интернете ее нашла, и моя двоюродная сестра написала в клинику. У них был свой прайс [на женское обрезание], что-то около двух или трех тысяч рублей. Они потом убрали это из прайса.

А когда мы им написали, они ответили: да, делаем обрезание, такая-то сумма. Они не отрицали этот факт.

Мы приехали в эту клинику, позвали директора этой больницы. Сначала они утверждали, что у них там медицинская карта Алии есть. Потом директор сказал, что нет у них никаких бумаг. Он растерялся, начал куда-то звонить. Они думали, с рук им сойдет, как обычно. Они не думали, что кто-то к ним придет и будет что-то им говорить. Потом уже через какое-то время нарисовали анализы, какую-то фильку сделали, какую-то карту завели.

Я сначала и не собиралась в полицию заявлять — не до этого было. Мне было дело до дочери, а не до полиции. Но мы же вызвали скорую, а скорая передала в органы. Вот так к нам и пришел следователь, так и началось все. Мы все объяснили этому следователю, хотя у нас это некрасиво — мужчине объяснять, что девочке сделали обрезание. Моя мама, как взрослый человек, рассказала своими словами. Я даже вышла из комнаты, потому что неудобно при мужчине про интимные места говорить.

«Она выйдет замуж — и кому это бревно нужно?»

Когда я позвонила бывшему мужу и спросила, почему он так с ребенком поступил, он ответил: «Чтобы не возбуждалась». Он утверждает, что это по исламу так надо делать и что я против ислама. Но у нас, у чеченцев, это не принято. Я знаю, что в Дагестане, в каких-то горных поселениях обрезание делалось и делается. Но вроде бы сейчас запретили из-за нашего дела. Наше дело первое, которое дошло до суда. Но врачу такой штраф смешной присудили. Даже говорить об этом не могу. Я хотела бы, чтобы этого человека наказали, чтобы никогда она не могла больше в этой сфере работать. Чтобы клинику тоже к ответственности привлекли.

У девочки эта травма останется на всю жизнь, ей не три и не два года было, чтобы она забыла об этом, ей было девять лет. Это повлияет на ее жизнь. Если это сделано для того, чтобы она не возбуждалась, то выйдет она замуж и что будет — бревно кому нужно? Всевышним созданы и мужчина, и женщина. И то, что врач убрала, Всевышний создал для чего-то, наверное. Но они решили, что это удовольствие девочке не нужно. Они ее судьбу решили. И таких девочек много, которым «исправили изъян».

Мне писали очень много, звонили другие женщины. С Махачкалы много писали, кто с этим столкнулся. Но никто не доводил до конца, до суда. Да и мне не пришло в голову сначала вызвать полицию. У нас нет такого, как в России, как в Москве: не так чихнул — сразу бегут и пишут друг на друга заявления. У нас этого нет, мы не так выросли. Поэтому об этом я не задумывалась, не до этого было. Но теперь я понимаю, что эту историю нужно рассказывать по сто раз в день. Хотелось бы, чтобы больше ни с кем подобного не происходило.

«Очевидна ненависть в отношении социальной группы «девочки»

28 января 2022 года мировой судья судебного участка № 15 Республики Ингушетия Иса Даурбеков вынес приговор Изане Нальгиевой, детскому гинекологу, которая в июне 2019 года провела калечащую операцию девятилетней девочке. Суд признал Нальгиеву виновной в причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115), приговорил ее к штрафу в 30 тысяч рублей и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Юристы проекта «Правовая инициатива» (признан Минюстом «иностранным агентом») обжаловали этот приговор, потребовали отменить его и вернуть дело в прокуратуру, чтобы квалифицировать действия врача по более тяжкой статье.

Юрист проекта Татьяна Саввина подала в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах девочки. В жалобе говорится, что в РФ не существует способа защиты детей от принудительного обрезания, а факты таких калечащих операций не расследуются. Эта жалоба стала первым подобным обращением в Страсбургский суд из России.

«Гласная» попросила Татьяну Саввину прокомментировать это дело:

— Мы узнали об этой истории в мае 2020 года, когда дело уже рассматривалось судом. Судья призывал семью девочки примириться с врачом, и тетя девочки поняла, что уже вряд ли будет справедливый приговор и справедливое рассмотрение дела. И тогда она написала об этом в СМИ, в разных группах во «ВКонтакте» — и мы, узнав об этой истории, связались с мамой и тетей девочки. Дело попало в суд благодаря маме и тете. Они написали заявление в прокуратуру, в Следственный комитет. Они были в шоке от того, что отец решил так сделать. Они, конечно, не хотели для своей девочки такого.

Мама написала заявление о преступлении в Следственный комитет, в котором она указала все обстоятельства проведенной операции: что обрезание провели по инициативе отца, что его жена отвезла девочку в клинику и насильно держала во время операции вместе с медсестрой клиники и врачом, указала, что операция была проведена в клинике «Айболит» в Ингушетии. Она попросила следственные органы провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных. Правоохранительные органы опросили директора клиники, медсестру, работника этой клиники, отца, жену, врача, однако, когда расследование подошло к концу, обвинение было предъявлено только врачу.

Правоохранителям даже в голову не пришло, что руководство клиники является соучастником, потому что там предоставляли такие услуги.

В отношении отца, его жены и медсестры материал зачем-то выделили в отдельное производство, и по этому отдельному производству мы получили несколько отказов в возбуждении уголовного дела на том основании, что установить причастность указанных лиц к совершенному преступлению якобы не представляется возможным. Почему не представляется возможным, что за такая странная формулировка? Таких отказов было несколько: по отцу, его жене и медсестре (которая удерживала ребенка. — Ред.).

Мы обжаловали эти отказы в суде многократно. После наших жалоб эти отказы в возбуждении дела отменяли и формально возобновляли проверку. Но потом мы снова получали отказ. Когда мы и его обжаловали в суде, указывая на многолетнее бездействие следствия, суд не рассматривал эти наши аргументы. Этот момент мы тоже отразили в нашей жалобе в ЕСПЧ.

Мы написали заявление о преступлении в отношении руководства клиники «Айболит» и попросили Следственный комитет провести проверку работы клиники за несколько лет. Услуга «женское обрезание» упоминалась у них на сайте с 2016 года. То есть следовало как минимум с 2016 года было посмотреть на то, как работала эта клиника и сколько операций было сделано другим детям. Но и здесь мы получили отказ в возбуждении дела. Следователь написал: «Мы проверили работу клиники в 2020 году, они не оказывают услуги по детской гинекологии, нарушений нет». Но мы-то просили проверить все предыдущие годы работы клиники! Мы обжаловали и это их постановление об отказе, но суд снова сказал, что нарушений нет.

Почему так происходит? Потому что есть толерантность к калечащим операциям на половых органах у девочек. Правоохранительные органы Ингушетии не считают это чем-то серьезным, не считают, что ситуацию нужно менять.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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