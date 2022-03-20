 

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля

20.03.2022, 2:40, Новости дня
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Центральный банк РФ принял решение разрешить Московской бирже с 21 марта по 1 апреля осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных государств, сообщается на официальном сайте Мосбиржи.

«С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк РФ выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно [на некоторые операции]», – приводит текст сообщения ТАСС.

ЦБ разрешает проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств, осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств, а также заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов.

«[Разрешается] заключение закрывающих сделок; осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам; осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев», – также говорится в сообщении.

Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся нерезедентами из недружественных стран. «Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа „С“, – отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что РФ в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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