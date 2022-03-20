Австралия запретила экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов

Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию, сообщила глава австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий – важнейший экспортный продукт РФ», – приводит слова Пейн ТАСС.

Министр также подчеркнула, что запрет на экспорт австралийского сырья для производства алюминия окажет негативное воздействие на российские отрасли автомобилестроения и производства вооружений, а также затронет аэрокосмическую, машиностроительную и строительную сферы российской экономики. «Почти 20% потребностей РФ в глиноземе обеспечивались за счет экспорта глинозема из Австралии», – уточнила глава внешнеполитического ведомства, отметив, что австралийские власти будут искать новые рынки для местных экспортеров попавшего под запрет сырья, чтобы помочь им возместить ущерб.

Напомним, в пятницу Австралия, Новая Зеландия и Япония объявили о введении новых санкций против России. Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что санкции Запада только укрепляют Россию.