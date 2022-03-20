 

Российский боксер Аванесян в пятый раз защитил титул чемпиона Европы

20.03.2022, 2:40, Новости дня
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Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у финна Оскари Меца техническим нокаутом в первом раунде.

Аванесян выступал под нейтральным флагом. Он в пятый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре того же года житель России во второй раз победил Лехаррагу – техническим нокаутом в первом раунде, а затем еще трижды защитил пояс, выиграв у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде, а также у британцев Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде и Лайма Тэйлора техническим нокаутом во втором раунде, передает ТАСС.

В послужном списке 33-летнего россиянина теперь 29 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но житель России не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке. Он занимает 6-е место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), 3-е – Всемирного боксерского совета (WBC), 12-е – WBA и 11-е – Международной боксерской федерации (IBF).

30-летний Мец потерпел первое поражение на профессиональном ринге, также на его счету15 побед (5 нокаутом).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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