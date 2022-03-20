Милитари-яйца. Почем десяток?

Символы «спецоперации»: где теперь можно встретить буквы Z и V.





Милитари-пряник из Мурманска. Фото: Дмитрий Артеменко

Буквы Z в цветах георгиевской ленты с хэштегами «Своих не бросаем» нанесены на тряпочки, примотанные на бока ездовых оленей, — соответствующий ролик к годовщине «Крымской весны» изготовил краеведческий музей села Ловозеро Мурманской области. До этого животных вроде бы никто в кампанию по популяризации известных букв латинского алфавита еще не включал. Детсадовцы были, школьники — тоже. Употреблялись в патриотических целях и различные неодушевленные предметы — от городов до продуктов питания. Теперь в дело пошли и олени.

Z и V — символы «спецоперации», которые активно продвигает пропаганда, так и не объяснив толком, что они означают.

Скриншот ролика Ловозерского краеведческого музея

Осторожные предположения — не имеют ли отношения нанесенные на борта техники символы, скажем, к наименованиям военных округов, уже отзвучали, уступив менее рациональным версиям. На фоне курса на глобальную самоизоляцию латиница, конечно, выглядит несколько курьезно и грозит, чего доброго, обвинениями в низкопоклонстве перед Западом. В самом деле, почему не Азъ, Буки , Ять, даббл Ять или на худой конец незнакомая другим языкам буква Ы? В попытке скрестить западный алфавит с исконно-посконным питерские чиновники внесли его в данило-багровское «Сила V (в) правде», а букву Z якобы расшифровали как «За победу».

Впрочем форма быстро затмила содержание. Это уже случалось с георгиевскими ленточками. Которые, кстати, тоже пошли в дело. Теперь их используют в дизайне праздничных декораций, изгибая в виде все тех же Z и V. Характерно, что и судьба их постигла сходная: несколько лет назад народ возмущенно постил подборки фото с декором из георгиевской ленты на сосисках, бутылках водки и тапочках. Теперь и новые знаки начертаны на весьма необычных предметах. Например, потребители продукции якутской птицефабрики с удивлением обнаружили на оной штампы «Za Россию». Дорого, как говорится, яичко к Русской весне. Сообщается, что коллекция лимитированная, не Фаберже, конечно, но тоже украсит любой стол.

Продукция Якутской птицефабрики. Фото: sakhaday.ru

В отличие от якутского скоропорта в Мурманске выпустили патриотические лакомства более долгого срока хранения — пряники. Увенчанные литерой Z хлебобулочные изделия можно было добыть на праздновании годовщины крымских событий в центре города. Пряничный Крым — ничем не хуже «Сахарного Кремля».

В Москве на разгоне протестных акций были замечены росгвардейцы с наклейками в виде Z на шлемах. Масштабно, но однотипно включились в латинизацию русской жизни Архангельск, Воронеж, Нижний Тагил и еще несколько городов, где всё ту же букву изображают, включая в вечернее время в определенном порядке свет в окнах административных зданий. Ярко, конечно, но дорого.

Воспитанники североморского детского сада. Фото: соцсети

Стандартно мыслит и сфера образования: Сеть пестрит фотографиями, на которых искомая буква выложена то телами юных физкультурников, то, как в Североморске Мурманской области, в нее выстроены воспитанники детсада. В Казани и вовсе для этого использовали пациентов детского хосписа.

Чувствуется, недолго думали и мурманские чиновники, которые нарядились в худи с приличествующим случаю принтом. Не отличаются необычностью и разного калибра значки, наклейки на авто, кружки и брелоки, которых уже не счесть в интернет-магазинах. Это как носки и пена для бритья на 23 февраля!

Творческим подходом отличились петербуржцы. На местных заправках кофе стали наливать в стаканчики с надписью «Za кофе». А дорожные знаки получили Z-подсветку. Впрочем, главный питерский креатив — это, конечно, ролик, в котором стражи порядка прощают граффитчика, распознав в его произведении всё ту же букву.

Петербург, дорожный знак с подсветкой в виде литеры Z. Фото: Мария Улазовская

Отличился кемеровский губернатор Цивилев, в первые же дни «спецоперации» переименовав Кузбасс в КуZбасс в официальных документах. Но в моем личном рейтинге креатива побеждает муж депутата Госдумы Татьяны Буцкой, выбривший Z у себя на затылке, как сообщила сама Буцкая в заблокированном ныне инстаграме.

Впрочем, с креативом на сакральную тему надо быть осторожнее. В Сургуте суд оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя за оскорбление сакральной буквы: его нелицеприятная расшифровка символа была расценена судом как дискредитация Вооруженных сил.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

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