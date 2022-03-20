Памятник советским воинам осквернили в Афинах

Неизвестные желтой краской написали на памятнике «Азов» и нарисовали символ батальона, посольство РФ в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

В Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, вандалы написали на монументе «Азов» и нарисовали символ нацистского батальона, передает ТАСС.

«Сторонники украинского националистического батальона «Азов», которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских солдатах – тех, кто с огромными жертвами освобождал порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне», – говорится в заявлении дипмиссии.

«Мы безоговорочно осуждаем эту аморальную попытку оскорбления истории и неприемлемый акт вандализма. После этого преступного действия и неисчислимых разоблачений со стороны жителей Мариуполя и Донбасса разве нужны еще доказательства о нацистской природе «Азова» и других подобных батальонов ультранационалистов Украины? Мы призываем греческие власти сделать все, что необходимо для расследования этого варварского нападения и наказания вандалов», – подчеркнули в посольстве.

Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающей его матерью-гречанкой, был установлен в Афинах в 2005 году в парке у центрального проспекта Сингру. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии.

До этого неизвестные облили красной и синей краской памятник 245-й стрелковой дивизии советской армии, которая освобождала Латвию от нацистов. Кроме того, вандалы осквернили памятник советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей краской.