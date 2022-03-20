 

В Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов

20.03.2022, 1:15, Новости дня
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Глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман выразил мнение, что запрет на поставки энергоресурсов из РФ является контрпродуктивным и может причинить экономике Германии намного больший ущерб, чем России.

«Немедленное эмбарго на [поставки] газа, каменного угля и нефти было бы контрпродуктивным и нанесло бы гораздо больший ущерб экономике и потребителям в Германии, чем России», – приводит ТАСС слова Хофмана, сказанные главой IG Metall в интервью Handelsblatt.

Глава германского промышленного профсоюза подчеркнул, что ФРГ следует активнее диверсифицировать поставки энергоресурсов. «Однако это не происходит в одночасье», – констатировал глава IG Metall.

Кроме того, Хофман подверг критике политику ЕС в отношении поставок энергоносителей и сырья. В своих усилиях по поиску различных поставщиков, по его мнению, Евросоюзу, возможно, следовало бы уделять больше внимания более бедным странам и возможностям их развития. «Вместо этого мы наблюдали, как страна за страной становились зависимыми от Китая, поскольку их инфраструктура расширялась за счет кредитов», – подытожил Хофман.

Накануне Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки «Северного потока – 1», предложив пока не вводить новые санкции против России. В свою очередь вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек предупредил, что отказ от газа из РФ может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ угрожает Германии и ЕС.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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