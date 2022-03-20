 

Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ

20.03.2022, 1:15, Новости дня
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.

Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего  в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.

Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».

Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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