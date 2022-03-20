Новый президент Туркмении объявил о выбранном курсе во внешней политике

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию нефтегазовой отрасли страны в международную энергосистему, сообщило издание «Ориент».

Бердымухамедов выступил с программной речью во время церемонии инаугурации. «Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем», – приводит ТАСС слова нового президента Туркмении, которого цитирует издание.

Бердымухамедов назвал важным направлением своей работы развитие нефтегазовой отрасли Туркмении и ее интеграцию в международную энергетическую систему. По его словам, инвестиционную поддержку государства получат сфера электроэнергетики, в частности проекты по диверсификации экспорта и по разработке возобновляемых источников энергии. Важным направлением работы станет развитие транспортно-логистического потенциала страны, которая способна состыковать региональные и континентальные маршруты в качестве «сердцевины Великого Шелкового пути с максимальным задействованием географических и прочих конкурентоспособных преимуществ».

Глава республики обозначил своей главной целью обеспечение стабильности и безопасности Туркмении и повышение уровня жизни ее граждан, а также упрочение доверия среди стран мира. Он пообещал усилить социальную защиту граждан, в частности – поддержку многодетных семей. Он также отметил роль армии в охране независимости и стабильности государства и пообещал укреплять материально-техническую поддержку Вооруженных сил.

Накануне Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении. В тот же день новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство республики в отставку. Ранее новый президент Туркмении работал на посту замминистра иностранных дел республики, замглавы администрации области и главой администрации области, министром промышленности и строительного производства, вице-премьером.

Во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении объявила, что сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.

В тот же день президент РФ Владимир Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. В ходе разговора лидера РФ и Туркмении подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы РФ в этой постсоветской стране.