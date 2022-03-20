Выглядит провинциально – Личное мнение

Давайте раз и навсегда усвоим прописную истину: в 2022 году словосочетания «провинциальный стиль», «выглядит провинциально» и прочие уже неактуальны.



Фото: Соцсети

Напомнить вам об этом меня побудил следующий комментарий от кого-то из вас:

Бузова а-ля натюрель теперь несёт посыл: “посмотрите, я такая же как и вы!” Губы, брови как-то крайне провинциально сделаны, собственно для её целевой аудитории.



Что значит «провинциально сделаны»?

Есть люди, у которых хороший вкус, а есть те, у кого он не развит. И степень развития вкуса никоим образом не зависит от места проживания.

Доступ в Интернет, где можно найти массу информации о моде и стиле, у ростовчанки сегодня ничем не хуже, чем у москвички.

Доступ к предметам гардероба и косметологическим процедурам определяет в наши дни не география, а размер кошелька.

Хватит тащить в 21 век мировоззрение одной группки людей из прошлого века. Эти люди уже почти все умерли, а вы всё талдычите: «Выглядит провинциально, провинциально сделаны».

Слово «провинция», в принципе, некорректное. Россия — это не Москва и «всё остальное», что можно обозначить одним словом Провинция.

В России — разные населённые пункты, их — много, и у каждого из них — своё лицо. Воронеж сильно отличается от Уфы, а Уфа — от Краснодара.

Откуда вы родом? Где живёте сейчас? Почему именно там?

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