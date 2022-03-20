Мнение: Ответ на санкции

В Санкт-Петербурге подорожали все продукты из списка «борщевого набора»: капуста белокочанная — на 63,4%, свекла эконом — на 24,9%, морковь мытая — на 80,9%, лук репчатый вырос в цене на 27%, картофель эконом — на 69,8%.

Сметана жирностью 15% с 77,99 рублей выросла до 79,89 рублей (+2,5%) за 450 граммов. Упаковка майонеза 230 мл вместо 69,99 теперь стоит 78,99 рублей (+12,8%).

Как там говорил Усманов: «У нас всегда была норма 125 грамм хлеба в сутки и право победить! Это и будет нашим ответом на санкции!»

Почему победа всегда ассоциируется с голодом – неясно. Можно ведь побеждать и как-то иначе: строить лучше всех, создавать передовые разработки и технологии, улучшать жизнь людей. Не отдельных представителей, а всех.

Это тоже победа. И гораздо более убедительная, чем постоянное ввергание народа в очередной кошмар.

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