 

Мнение: Ответ на санкции

20.03.2022, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге подорожали все продукты из списка «борщевого набора»: капуста белокочанная — на 63,4%, свекла эконом — на 24,9%, морковь мытая — на 80,9%, лук репчатый вырос в цене на 27%, картофель эконом — на 69,8%.

Сметана жирностью 15% с 77,99 рублей выросла до 79,89 рублей (+2,5%) за 450 граммов. Упаковка майонеза 230 мл вместо 69,99 теперь стоит 78,99 рублей (+12,8%).

Как там говорил Усманов: «У нас всегда была норма 125 грамм хлеба в сутки и право победить! Это и будет нашим ответом на санкции!»

Почему победа всегда ассоциируется с голодом – неясно. Можно ведь побеждать и как-то иначе: строить лучше всех, создавать передовые разработки и технологии, улучшать жизнь людей. Не отдельных представителей, а всех.

Это тоже победа. И гораздо более убедительная, чем постоянное ввергание народа в очередной кошмар.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Шмелева: “ЕР” уделяет большое внимание разработке программ капитального ремонта школ

29.11 / Прически из 90-х, которые станут горячим трендом 2022-го: что будет в моде (правда, с небольшими модификациями)

07.06 / «Ваши дипломаты будут подвергнуты актам агрессии»

08.02 / Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

20.02 / Мнение: Вопрос о власти

29.01 / Может ли ЦРУ реанимировать американо-российские отношения?

22.02 / На Украине выбрали нового представителя на “Евровидении” после скандала из-за Крыма

23.03 / В результате стрельбы в американском штате Колорадо погибли десять человек

28.06 / Мнение: Полицейские будни…

25.02 / Бальзам на душу населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика