Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в должность в субботу, подписал постановление об отставке правительства, сообщило издание «Ориент».

По имеющейся у издания информации, кабмин Туркмении отправлен в отставку в полном составе. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства, передает ТАСС.

Напомним, в субботу Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении. Ранее новый президент Туркмении работал на посту заместителя министра иностранных дел республики, замглавы администрации области и главой администрации области, министром промышленности и строительного производства, вице-премьером.

Во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении объявила, что сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.

В тот же день президент РФ Владимир Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. В ходе разговора лидера РФ и Туркмении подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы РФ в этой постсоветской стране.