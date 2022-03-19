Умер дирижер Михаил Юровский

Дирижер Михаил Юровский умер на 77-м году жизни, сообщили в пресс-службе Государственного академического симфонического оркестра РФ имени Светланова.

«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945-2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром РФ имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», – приводит текст сообщения ТАСС.

Госоркестр выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

Михаил Юровский – сын композитора Владимира Юровского и внук дирижера Давида Блока. Он получил образование в Московской консерватории. В 1970–1980 гг. работал в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, регулярно дирижировал спектаклями Большого театра. С 1978 года был постоянным приглашенным дирижером берлинской Komische Oper.

В 1989 году Юровский с семьей покинул СССР, занял должность постоянного дирижера дрезденской Semperoper. С 2003 года Юровский являлся приглашенным дирижером дрезденской Staatskapelle, филармонических оркестров Осло, Бергена, Лондона и Штутгарта. С 1995 года постоянно сотрудничал с симфоническими оркестрами Ставангера (Норвегия) и Норрчепинга (Швеция).

В 1992 и 1996 гг. Юровский получил приз немецких музыкальных критиков в области звукозаписи, а в 2001 году был номинирован на премию Grammy за сет из трех компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио.

В 2012 году Юровский был награжден Международной премией Шостаковича, вручаемой фондом Дмитрия Шостаковича в Горише (Германия).