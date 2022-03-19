Мнение: Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей?
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Официальный представитель МИД КНР использует известную меметичную карту так называемого "мирового сообщества" в контексте переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где США так и не смогли заставить Китай отказаться от поддержки России.
Лю Синь, известная ведущая новостей Китая, в одном предложении прокомментировала вчерашние китайско-американские переговоры
Лю Синь описала осторожное отношение администрации США к Китаю следующим образом: «Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бить вас в будущем?».
«Друзья», имеется ввиду, Россия.
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Источник: Colonel Cassad
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