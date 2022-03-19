 

Мнение: Неожиданное заключение

19.03.2022, 22:34, Разное
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Певец ртом натужных патриотических песен, осененный за это званием депутата Госдумы РФ от ЕР Майданов высказал неожиданную мысль: игру в демократию пора прекращать, интернет не может быть бесконтрольным. «Пока создается впечатление, что в каждой нашей квартире, в каждом компьютере, в каждом айфоне и самсунге, как в окопе, сидит провокатор, предатель, саботажник».

Если в каждой квартире страны сидит по предателю и саботажнику, то, возможно, всё прямо наоборот?

Не может же быть так, что 140 миллионов человек — это сплошь предатели, и только депутаты Госдумы держат последний рубеж обороны перед бункером вождя?

Источник: Эль Мюрид



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