Минобороны: Украинские националисты силой удерживают в городах почти 7 тыс. иностранцев

Украинские националисты удерживают более 4,5 млн граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах 6,8 тыс. иностранных граждан из 19 государств, а также экипажи 70 иностранных судов в морских портах страны, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19 государств и экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Напомним, Минобороны РФ информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.